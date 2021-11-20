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Özel okul destek tutarları belirlendi

#Milli Eğitim Bakanlığı#2021-2022 Eğitim Ve Öğretim#Özel Okullar
Özel okul destek tutarları belirlendi

Özel okul öğrencileri için 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında verilecek destek tutarları belli oldu.

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Milli Eğitim ile Hazine ve Maliye bakanlıkları tarafından hazırlanan, "5580 Sayılı Kanun Kapsamında Açılan Özel Okullarda Öğrenim Gören ve Önceki Yıllarda Eğitim ve Öğretim Desteği Kapsamına Alınıp Öğretim Kademesini Tamamlamayan Öğrencilere 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılında Eğitim ve Öğretim Desteği Ödemesine İlişkin Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle eğitim ve öğretim desteği verilecek okul kademesi ve destek tutarları tespit edildi.

Buna göre, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında ilkokul 4’üncü sınıf, ortaokul 8’inci sınıf ile ortaöğretim 11 ve 12’inci sınıf okul kademelerinde öğrenim gören her bir öğrenciye eğitim ve öğretim desteği verilecek.

Destek tutarı, ilkokul 4’üncü sınıf öğrencileri için 4 bin 165 lira, 8’inci sınıf ortaokul öğrencileri ile 11 ve 12’inci sınıf ortaöğretim öğrencileri için 4 bin 850 lira olacak.

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#Milli Eğitim Bakanlığı#2021-2022 Eğitim Ve Öğretim#Özel Okullar

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