Özel Okul Derneklerinden ücret iadesi açıklaması

Bilim Kurulu toplantısının ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "31 Ağustos 2020 tarihinde okulları uzaktan eğitimle açıyoruz." dedi.

TÖZOK, ÖZDEBİR, ÖZDER, ÖZKÜRBİR ve TÖDER’in dün yaptığı yazılı açıklamada, COVİD-19 salgını nedeniyle, eğitim öğretim faaliyetlerinde yaşanan olağanüstü durumları göz önünde bulundurarak tüm üyelerine şu önerilerde bulunarak, ““Okullarımız, 21 Eylül’den itibaren itibaren kısmi ya da tam zamanlı yüz yüze eğitim vermeye başlayacak. Gerekli tüm hazırlıklarımızı titizlikle yürütüyoruz. Ancak mücbir sebeplerden ötürü okullarımızın tam zamanlı uzaktan eğitime geçmesi durumunda bazı kararlar aldık. Derneklerimizin, bu konuyu ve verilen sözleri yakından takip edeceği bilinmeli. Özel okullar olarak amacımız, öğrencilerimizin eğitimlerini aksatmadan sürdürmesi için gerekli koşulları ve hizmetleri harfiyen yerine getirmektir. Bu yıl, kurumlarımız ve kurucuları için fedakârlık yılı olarak kabul edilmeli. Belirttiğimiz ilkelere bağlı kalarak velilerimizle güç birliği içinde, sürdürülebilir bir yol haritası ortaya koyacağımızı beyan ederiz.” dedi.

Dernekler üyelerine şunları önerdi:

* Daha önce verilemeyen yemek ve servis hizmetlerinin bedeli alınmamalı, alınmışsa iade ya da mahsup yoluna gidilmeli.

* Yüz yüze eğitim hizmetinin kısmi ya da tam zamanlı verilememesi durumunda, sözleşmede yer alan ücret üzerinden birim ücretlerde, uzaktan öğretim süresi dikkate alınarak kurumca bir oran belirlenmeli ve bu miktar, veliye iade ya da mahsup yoluyla iletilmeli.

* Bu konudaki hesaplamalar telafi dönemi bittikten sonra öğretim yılı sonunda yapılabilir.

* Kurumlar, yapacakları ya da yapacaklarını beyan edecekleri indirimleri dikkatle hesap etmeli, bu indirim oranlarını yanıltıcı bir reklam ya da haksız rekabet aracı olarak kullanmamalıdır.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI: TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Özel okulların ücret iadelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı’ndan da bir açıklama geldi. Bakanlğın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: Özel öğretim kurumlarının salgın süreciyle başlayan yeni dönemdeki hizmet koşulları, bakanlığımızın ilgili birimleri tarafından hassasiyetle takip edilip, kurum temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarıyla gerekli değerlendirmeler yapılıyor. Bu süreçte önceliğimiz; öğrencilerimiz, velilerimiz, öğretmenlerimiz ve çalışanlarımızın sağlıklı, güvenilir bir ortamda eğitim öğretim faaliyetlerinden yararlanması ve eğitimin devamlılığıdır. Bu noktadan hareketle, özel okul velileri tarafından bakanlığımıza ulaştırılan talep ve öneriler, titizlikle değerlendirilip, dikkate alınması gereken hususlar, özel okul temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarıyla paylaşılmıştır. Dünyada ve ülkemizde eğitim alanında yaşanan bu zorlu süreçte özel öğretim kurumlarımızın, öğrencilerimizin eğitim hakkı başta olmak üzere bünyesindeki öğretmen ve çalışanların haklarını da gözeterek velilerimizin maddi manevi talepleriyle ilgili yapmakla yükümlü oldukları düzenlemelerin yakın takipçisi olacağız.