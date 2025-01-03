Özel öğretim kurumlarına yeni düzenleme

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MEB tarafından hazırlanan “Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, MEB’e bağlı faaliyet gösterecek 3 yeni kurum türü tanımlandı. Bunlardan ilki “Öğrenci Etkinlik Merkezleri” oldu.

Öğrenci etkinlik merkezlerinde bu kurum türü için MEB tarafından onaylanan yabancı dil, kişisel gelişim, bilgisayar, müzik, gösteri sanatları, el sanatları, spor, ahlak ve değerler gruplarındaki programlar uygulanacak. İlkokul öğrencileri, programlara hafta içi okul saati dışında ya da hafta sonu devam edebilecek.

‘PSİKOLOJİK DANIŞMA MERKEZLERİ’

Bir diğer kurum türü de “Psikolojik Danışma Merkezleri” adı altında faaliyet gösterecek.

Bu kurumlarda bireylere ve gruplara psikolojik danışma hizmeti sunulacak ve bu kurum türü için MEB tarafından onaylanan eğitsel danışmanlık, akademik kaygı, akran zorbalığı, bağımlılık, çocuk eğitimi ve aile, psikolojik ilk yardım, yaşamda anlam gibi programlar uygulanabilecek.

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‘DİL, KONUŞMA VE ERGOTERAPİ MERKEZLERİ’

Yönetmelikte yapılan değişiklikle tanımlanan üçüncü kurum türü “Dil, Konuşma ve Ergoterapi Merkezleri” oldu.

Bu kurumlarda bireylerin iletişim becerilerinin ve konuşma akıcılığının geliştirilmesi, yaş, cinsiyet ve kültüre uygun ses özelliklerinin kazandırılması, bulundukları çevreye yönelik uyumlarının artırılması, toplumsal katılımlarının sağlanması amacıyla dil ve konuşma ile ergoterapi alanında bireysel ve grup eğitimi verilecek.

MİLLETLERARASI OKULLARA 'TÜRKÇE' DERSİ

Türk programı dışında program uygulayan milletlerarası özel öğretim kurumlarında Bakanlıkça onaylanan haftalık ders çizelgeleri doğrultusunda 1 Eylül 2025 itibarıyla Türkçe ve Türk tarihine ilişkin dersler okutulacak.

MARKA LİSANS DÜZENLEMESİ

Yönetmelikte marka lisans sözleşmesi yapan kurumlarla ilgili de düzenleme yapıldı.

Buna göre bir kurucunun marka lisans sözleşmesi yaparak özel öğretim kurumunun markasını başka gerçek ya da tüzel kişilere kullandırabilmesi için aynı türde en az 5 kurumunun bulunması ve bu kurumların her birinin en az 5 yıl boyunca faaliyette bulunmuş olması şartı aranacak.

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Kurucular, bu şartları sağlayan kurumlarının en fazla 3 katına kadar başka gerçek ya da tüzel kişilere markasını kullandırabilecek.

Bu düzenleme bir ay sonra yürürlüğe girecek ve yürürlüğe girdiği tarihten önce MEB’ten kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alan özel öğretim kurumlarından bu şart aranmayacak.

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARININ ÜCRETLERİ

Yönetmelikle, özel öğretim kurumlarının ücretlerine yönelik hükümlerde de değişiklik yapıldı.

Buna göre, okulların ara sınıflarının yemek ve kahvaltı ile servis ücretleri dışında kalan pansiyon, kıyafet, etüt, uluslararası diploma ve sertifika programı gibi hizmetlerin ücretleri belirlenirken bir önceki eğitim öğretim yılında ilan edilen ücret; okulda devam eden öğrenciler için ise öğrenci kayıt sözleşmesinde belirlenen ücret dikkate alınacak.

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Bu ücretlere bir önceki yılın ortalama yurt içi üretici fiyat endeksi (ÜFE), artı bir önceki yılın ortalama tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) yarısı oranından fazla artış yapılmayacak. Düzenleme sayesinde bu ücretlerde sadece enflasyon oranında artış yapılması sağlanacak.

Ayrıca, okullar ders kitabı adı altında herhangi bir ücret alamayacak.

ÜCRETLER İNTERNET SİTESİNDEN YAYIMLANACAK

Okulların anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinin başlangıçları için belirledikleri öğrenim ücretinde fahiş oranda artış yapamamalarına yönelik düzenlemelerin de yer aldığı yönetmeliğe göre, kurumlar belirledikleri tüm ücretleri kuruma ait internet sitesi üzerinden yayımlayacak.

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Eğitim ücretiyle birlikte diğer hizmetler karşılığında alınacak tüm ücretler, kurum adına açılan ve MEB ile valiliğe bildirilen hesap numarasına yatırılarak tahsil edilecek.

ŞEHİT, GAZİ ÇOCUKLARI VE KORUMA ALTINDAKİ ÇOCUKLAR

Yönetmelikte ücretsiz okutulacak öğrenci ve kursiyer iş ve işlemlerinde de düzenleme yapıldı.

Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na göre ücretsiz okumada öncelik verilen şehit, gazi çocukları ile koruma altındaki çocukların özel öğretim kurumlarına başvuru şartları, valiliklerce yapılacak iş ve işlemler ile benzeri hususlar, MEB tarafından hazırlanan kılavuzda düzenlenecek.

Bunun yanı sıra bu çocuklar yerleştirildikleri özel öğretim kurumlarından servis ücreti hariç olmak üzere yemek, kahvaltı, pansiyon, kitap-kırtasiye, kıyafet, etüt, uluslararası diploma ve sertifika programı ve benzeri hizmetlerden ücretsiz yararlanabilecek.

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ÖZEL OKULLARDA KIYAFET DÜZENLEMESİ

Düzenlemeyle artık özel okullarda da MEB’e Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelik hükümleri uygulanacak.

Marka lisans sözleşmesi yapanlar da dahil olmak üzere okullar, kıyafetlerin serbest piyasa koşullarında velilerce temin edilmesini engelleyici veya kurumlar tarafından belirlenen elektronik ticaret ortamından temine yönelik velileri zorlayıcı uygulamalar yapamayacak.

Özel gün, hafta ve kutlamalarda ders içi ve dışı faaliyetlerde kullanılmak üzere veliye mali yük getirecek özel kıyafet aldırılamayacak.

ÖZEL ÇOCUK KULÜPLERİ İLE İLGİLİ DÜZENLEME

Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında faaliyette olan özel çocuk kulüplerinin, yönetmeliğin yayım tarihinden itibaren 1 yıl içinde MEB tarafından belirlenen standartları sağlayarak kurum açmak üzere başvurmaları halinde kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenecek.

Ayrıca, düzenlemeyle özel öğretim kurslarında rehber öğretmen ya da psikolojik danışman görevlendirilmesi zorunlu hale getirildi.