Özel öğretim kurumları genel müdürü: Okullarımız eğitim mücadelesi veriyor

Özel okullarda yeni eğitim öğretim yılı için kayıt süreci devam ederken uygulanacak yüzde 24.7’lik tavan zam oranı tartışmalara sebep olmuştu. Birçok velinin tepki gösterdiği konu gündemdeki sıcaklığını korurken, Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası (BTSO) Eğitim Sektörü İstişare Toplantısı'nda konuşan Muammer Yıldız, özel eğitim kurumlarının covid-19 salgını sürecinde yaşadıkları sorunların çözülmesi için yoğun bir çalışma yaptıklarını belirtti.

SEKTÖRÜMÜZ EĞİTİM MÜCADELESİ VERİYOR

Yıldız, özel eğitim kurumlarıyla ilgili sahayı iyi dinlediklerini, pandemi döneminde hiçbir ayrım gözetmeksizin resmi ve özel eğitim kurumların faaliyetlerinin devam etmesi için mesai harcadıklarını söyleyerek şöyle konutu:

“Bakanlık nezdinde sektörümüzü temsil ediyor ve özel sektörün düşüncelerini taleplerini, iletme noktasında bir görevim var. Bu açıdan bunu yapma gayreti içerisindeyiz. Sektörümüz bir eğitim mücadelesi veriyor. Bu işin bir de ekonomik yönü var. Kurumların da belli bir dayanma gücü var. Bakanımızın liderliğinde elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Öğrencilerin öğrenme kayıpları ile ilgili bakanlık olarak bir akademik çalışma yürütülüyor. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığımız bu konuda müfredatların içerikleri boyutunda en ince ayrıntısına kadar bir çalışma yaptı. Bu nasıl telafi edebilir, yani öğrenme kayıplarımızın hangi oranda hangi düzeyde ama bunun telafisi için nasıl bir çalışma gerekiyor? Bu konuda akademik bir çalışma yapılıyor." ifadesini kullandı.