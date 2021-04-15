Özel öğrenciler için fen bilimleri seti

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), özel eğitim öğrencilerine yönelik matematik ve hayat bilgisinin ardından, uyarlanmış etkinlikler içeren fen bilimleri kitap seti de hazırlandı. İlkokul 1’inci sınıftan ortaokul 8’inci sınıfa kadar tüm sınıf seviyelerinde kaynaştırma/bütünleştirme eğitimi alan öğrencilere destek olmak üzere hayata geçirilen çalışmada, matematik dersi kazanımlarıyla ilgili 6 kitaptan oluşan uyarlanmış etkinlikler seti yayınlanmıştı. Ardından hayat bilgisi dersi kazanımlarıyla ilgili hazırlanan ve 800’e yakın etkinlik ve 3 kitaptan oluşan hayat bilgisi seti yayınlandı. Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü en son olarak fen bilimleri dersi kazanımlarıyla ilgili 3 kitaptan oluşan uyarlanmış etkinlikler setini de paylaştı. Etkinlikler setine interaktif olarak orgm.meb.gov.tr/uyet adresinden ulaşılabiliyor.

DESTEK DEVAM EDİYOR

Paylaşılan kitap setinin uzaktan eğitim sürecinde oluşabilecek öğrenme kayıplarını giderebilmek için hazırlanan kaynak desteklerinden biri olduğunu ifade eden Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk şunları söyledi: "Salgın sürecinde tüm arkadaşlarımız bir taraftan rutin işlerini sürdürürken diğer taraftan öğrencilerimizi desteklemek için ilave üretimler yaparak büyük emek veriyorlar. Daha önce tüm eğitim kademeleri ve sınıf seviyelerinde çok sayıda kaynağı öğrencilerimizin kullanımlarına sunmuştuk. İlkokul ve ortaokulda tüm sınıf seviyelerinde kaynaştırma/bütünleştirme eğitimi alan yaklaşık 300 bin öğrencimize yönelik ilk kez kazanımlarla ilgili uyarlanmış etkinlikler setini paylaştık. İlk paylaşımda odağımız, matematik sonrasında da hayat bilgisi dersleri olmuştu. Bugün yayınladığımız fen bilgisi seti ile özel öğrencilerimize yönelik desteklerimizi devam ettiriyoruz."

ÖĞRENCİLERİMİZİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Genel eğitim müfredatındaki kazanımlarla ilgili etkinliklerin kaynaştırma öğrencileri için uyarlandığını belirten Bakan Selçuk, "Etkinliklerle kazanımların öğrencilerimiz için kalıcı olmasını amaçladık. Kaynaştırma/bütünleştirme öğrencilerimiz, ihtiyaç duyacakları konu ve kazanımlara, kitap ve etkileşimli dijital programı kullanarak ulaşabilecekler. Tüm imkânlarımızla öğrenci ve öğretmenlerimizin yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi ve süreci koordine eden Bakan Yardımcısı Mahmut Özer’e ve Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Nezir Gül ve çalışma arkadaşlarına katkılarından dolayı teşekkür etti.