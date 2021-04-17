Özel öğrenci sıfatıyla üniversite geçişleri sınırlandırıldı

Yükseköğretim kurumlarında önlisans ve lisans düzeyindeki programlar arasında geçiş, çift anadal, yan dal ile kurumlar arası kredi transferi yapılması esaslarına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik resmi gazetede yayımlandı. Konuyla ilgili detayları paylaşan YÖK, özel öğrenciliğin ne olduğunu ve nasıl istismar edildiğini açıkladı.

ÜNİVERSİTELER ARASI GEÇİŞ MÜMKÜN

Üniversite öğrencilerine, kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundaki eğitimlerini isteğe bağlı olarak veya zorunlu sebeplerle “belli bir süre dahilinde” başka bir yükseköğretim kurumunda “özel öğrenci” sıfatıyla sürdürme imkânı tanınıyor. Öğrenciler farklı yükseköğretim kültürü kazanmak ya da kişisel gelişimlerine katkı sağlaması için bu değişimlere başvurabiliyor. Aynı zaman sonradan ortaya çıkan sağlık sorunları ile maruz kalınan fiiller (darp, şiddet vs) sebebiyle de özel öğrenci sıfatıyla eğitimlerine başka bir üniversitede devam edebiliyorlar.

İSTİSMAR EDİLİYOR

Ancak özel öğrencilik yönteminin istismar edildiği belirtilen ve “Yeni YÖK olarak eşitlikçi bir yükseköğretim için kararlar almaya, sosyal adalet ve fırsat eşitliği için istismar kapılarını kapatmaya devam ediyoruz” denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yükseköğretim çağındaki tüm adaylarımız için üniversitelere giriş ve yerleştirme işlemlerinde ‘sosyal adalet, fırsat eşitliği ile eşitlikçilik’ vazgeçilmez ilkelerimizdir ve herhangi bir yolla bu ilkelerin dolanımına müsaade etmeyeceğiz. Maalesef, bazı öğrencilerimiz, üniversite sınavında yeterli puana alamadıklarından dolayı yerleşemedikleri üniversitelere, farklı şehirlerde bulunan ve puanı çok düşük üniversitelerin aynı programına yerleşip daha sonra “özel öğrenci” sıfatıyla gelip okuyabiliyorlar. Yani başarıları yetmediği halde istedikleri illerdeki, istedikleri üniversitede bütün eğitimlerini alabilme imkanına sahip oluyorlar. Bu olumsuz örneklerin yurt içinde olduğu kadar yurt dışını kapsar şekilde genişletilmesi söz konusu. Ülkemizde bir yükseköğretim kurumunu kazanamayan öğrencinin yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumuna yerleştikten sonra eğitim ve öğretiminin tamamını “özel öğrenci” sıfatıyla ülkemizdeki bir yükseköğretim kurumunda devam ettirmesi, sosyal adalet ve fırsat eşitliği ilkeleriyle bağdaştırılamaz. Bu uygulamalardan anlaşılacağı üzere özel öğrencilik imkanı, bir istismar yoluna dönüşmeye başlandı.”

SÜRE SINIRLANDIRILDI

Haklı ve insani sebeplere dayanan bu istisnai yolun, amacına uygun kullanımını temin etmek üzere özel öğrenciliğin süresi sınırlandırıldı. Eğitimlerini belli bir süre dahilinde başka bir yükseköğretim kurumunda "özel öğrenci" statüsünde sürdürmek isteyenler, bu imkandan en fazla iki dönem yararlanabilecek. Bununla birlikte sağlık, darp şiddet gibi öğrencinin kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunda eğitimini sürdürmesinin beklenemeyeceği hallerde sürenin uzatılabilmesi de hükme bağlandı.