Özel kurslar ve özel öğretim kursları açılacak mı?

Özel öğretim kursları 1 Haziran itibariyle gerekli tedbirleri alarak eğitim vermeye başladı. Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri için ise telafi eğitimleri için 15 Haziran tarihi itibariyle eğitim sürecinin başlayacağı ifade edildi.

Telafi eğitiminde kurs, rehabilitasyon merkezi veya özel okullarda kullanılacak olan eğitim araç gereçlerinde hijyen ve dezenfeksiyon kurallarına uyulacak.

Öğrencilerin telafi eğitimi için okul veya kurslara servislerle ulaşması durumunda da servislerde maske kullanılması zorunluluğu bulunacak.

Ziyaretçiler dahil kurs ve okullara giren herkesin istisnasız ateşi ölçülerek binaya alınacak.

Ateşi yüksek olan kimse okul ve kurslara kesinlikle alınmayacak.