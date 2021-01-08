Özel gereksinimli öğrencilere yeni eğitim seti

Birinci sınıftan sekizinci sınıfa kadar ilkokul ve ortaokulun tüm sınıf seviyelerinde kaynaştırma/bütünleştirme eğitimi alan öğrencilere destek olmak üzere matematik dersi kazanımlarıyla ilgili altı kitaptan oluşan uyarlanmış etkinlikler seti Kasım ayında yayımlanmıştı. Kaynaştırma/bütünleştirme eğitimi alan öğrencilere yönelik ikinci ders desteği hayat bilgisi alanında hazırlandı. Hayat bilgisi dersi kazanımlarıyla ilgili 800’e yakın etkinliğin bulunduğu üç kitaptan oluşan 'Hayat Bilgisi Seti' paylaşıldı. Kitaplarda 1, 2 ve 3'üncü sınıf konularına yer verildi. Etkinlikler, interaktif olarak orgm.meb.gov.tr/uyet adresinde erişime açıldı.

DİĞER DERSLER İÇİN DE HAZIRLANACAK

“Uzaktan eğitim sürecinde tüm arkadaşlarımız bir taraftan ders etkinlikleriyle ilgili çalışmalarını sürdürürken diğer taraftan ilave üretimlerle öğrencilerimizi desteklemek için büyük emek veriyor” diyen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, daha önce tüm eğitim kademeleri ve sınıf seviyelerinde öğrenme kayıplarını en aza indirebilmek için çok sayıda kaynağın öğrencilerin kullanımına sunulduğunu hatırlattı. Bakan Selçuk şöyle konuştu:

“İlkokul ve ortaokulda tüm sınıf seviyelerinde kaynaştırma/bütünleştirme eğitimi alan yaklaşık 300 bin öğrencimize yönelik ilk kez, kazanımlarla ilgili uyarlanmış etkinlikler setini paylaşmıştık. Bu paylaşımda odağımız matematik dersi olmuştu. Bugün yayımladığımız Hayat Bilgisi Seti ile özel gereksinimli öğrencilerimize yönelik desteklerimizi sürdürüyoruz. Genel eğitim müfredatındaki kazanımlarla ilgili etkinlikleri kaynaştırma öğrencilerimiz için uyarladığımız setimizle konu kazanımlarının öğrencilerimiz için kalıcı olmasını amaçladık. Kaynaştırma/bütünleştirme öğrencilerimiz, ihtiyaç duyacakları konu ve kazanımlara, kitap ve etkileşimli dijital programdan ulaşabilecek.”

Önümüzdeki günlerde, diğer derslerden de uyarlanmış etkinlik setleri paylaşılacağını duyuran Bakan Selçuk, süreci koordine eden Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Nezir Gül ve çalışma arkadaşlarına katkılarından dolayı teşekkür ettiğini belirtti.