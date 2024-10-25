Özel gereksinimli öğrencilere sınıf düzeyine göre rehberlik

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MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından okul öncesinden ortaöğretimin son sınıfına kadar her sınıf seviyesinde eğitim gören öğrencilere yönelik akademik, kariyer ve sosyal duygusal gelişim alanlarında Sınıf Rehberlik Programı hazırlandı. Aynı zamanda Sınıf Rehberlik Programı’nın uygulanması sürecinde kullanılacak, öğretmenlere yol gösterici içerikler hazırlanması amacıyla programda yer alan her bir kazanım için örnek etkinlikler geliştirilerek Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Seti oluşturuldu.

AİLE PROGRAMLARI DA HAZIRLANDI

Özel eğitim anaokulları, ilkokulları, ortaokulları ve özel eğitim meslek okulları için ayrı ayrı hazırlanan sınıf rehberlik programları, hafif düzey zihinsel yetersizliği olan öğrencilere yönelik geliştirildi. Program, 2024-2025 eğitim öğretim yılı itibariyle uygulamaya konuldu. Ayrıca, özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin ailelerinin güçlendirilmesi, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinden en üst düzeyde faydalanabilmeleri amacıyla aile programları da hazırlandı.

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BİRBİRİNİ TAMAMLAYAN ETKİNLİKLER

Gelişimsel, yeterlik temelli, problem odaklı ve kültürel farklılıkları dikkate alan, kapsayıcı bir yaklaşımla hazırlanan sette yer alan etkinlikler birbirini tamamlayıcı ve bütüncül şekilde hazırlandı. Etkinlikler, çocukların bireysel ihtiyaçlarını temel alan, özelliklerine uygun ve yeteneklerini geliştirici, öğrencinin aktif şekilde sınıf içi çalışmalara katılımına imkân veren, bilimsel ve bireysel farklılıkları destekleyici niteliklere sahip biçimde oluşturuldu.