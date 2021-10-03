‘Özel’ gençlere üniversite şansı

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‘Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği’n kapsamının genişlemesiyle hafif düzeyde zihinsel yetersizliği veya hafif düzeyde otizm spektrum bozukluğu olan ve eğitim gördüğü özel eğitim meslek okullarını bitiren öğrenciler, YKS’ye girebilecek. Düzenleme kapsamında hem eski mezunların hem de özel eğitim mesleki eğitim merkezi mezunlarının üniversiteye erişiminin önünü açılmış oldu. Engellilerin yaşamlarını kolaylaştırmak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Engelli bireylerin toplumsal yaşama tam katılımı yönünde olumlu katkılar sağlamak istiyoruz. 186 özel eğitim meslek okulunda hafif düzeyde zihinsel yetersizliği veya hafif düzeyde otizm spektrum bozukluğu olan 13 bin 673 öğrenciye 18 meslek alanında eğitim veriliyor” dedi.