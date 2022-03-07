Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLEREğitim Haberleri

Özel eğitime 20 TIR malzeme

#Mahmut Özer#Milli Eğitim Bakanlığı#Özel Eğitim Ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Özel eğitime 20 TIR malzeme

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer “Özel Eğitim Uygulama Okullarında Kurulacak Beceri Uygulama Alanlarının Tanıtımı ve Malzemelerinin Dağıtımı Programı”nda Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün başlattığı yeni proje kapsamına yenilerinin eklendiğini açıkladı.

Haberin Devamı

Görsel sanatlardan, bahçe bakımına kadar 5 farklı alanda verilecek eğitimler için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından üretilen malzemeler de TIR’larla ihtiyacı olan okullara gönderilmeye başlandı.
Bakan Özer dağıtım programı için düzenlenen törende yaptığı konuşmada 1007 özel eğitim uygulama okulunda beceri alanları oluşturacaklarını kaydederek, “Bugün 20 ile doğru yola çıkan 20 TIR ile yaklaşık 250 bine yakın malzemeyi illere dağıtmayı planlıyoruz” dedi. Bakan Özer sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bakanlığımızın hedefi, 2022 yılı Haziran ayı sonuna kadar yaklaşık 900 bin malzemeyi tüm okullarımıza ulaştırmak. 2022 yılının Haziran ayında ise hedefimizi güncelleyeceğiz. Milli Eğitim Bakanlığı artık kendi ihtiyaçlarını kendisi karşılayabilir duruma geldi. Özel eğitim materyallerini MEB dışardan satın almıyor. Ders Aletleri Yapım Merkezimiz büyük bir özveriyle yıllardan beri eğitim öğretim materyalleri üretiyor. Meslek liselerimiz büyük bir özveriyle eğitimin tüm kademelerinde materyal ihtiyaçlarını karşılamak için tüm kapasiteni kullanıyor.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mahmut Özer#Milli Eğitim Bakanlığı#Özel Eğitim Ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

BAKMADAN GEÇME!

Gelinlik yerine kamuflaj ceketi, taç yerine kask Kievde kuşatma altında nikah kıydılar

Gelinlik yerine kamuflaj ceketi, taç yerine kask! Kiev'de kuşatma altında nikah kıydılar

#Ukrayna
Putin yakın çevresinde kimleri dinliyor İşte Rusya Ukrayna Savaşı hakkında söz sahibi 8 silovik

Putin yakın çevresinde kimleri dinliyor? İşte Rusya Ukrayna Savaşı hakkında söz sahibi 8 'silovik'

#Vladimir Putin
Tek bir mesaj yola çıkmasına yetti… 3 çocuğu Ukrayna’dan kurtaran İngiliz kadının inanılmaz hikayesi

Tek bir mesaj yola çıkmasına yetti… 3 çocuğu Ukrayna’dan kurtaran İngiliz kadının inanılmaz hikayesi

#Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

Gelinlik yerine kamuflaj ceketi, taç yerine kask Kievde kuşatma altında nikah kıydılar

Gelinlik yerine kamuflaj ceketi, taç yerine kask! Kiev'de kuşatma altında nikah kıydılar

#Ukrayna
Putin yakın çevresinde kimleri dinliyor İşte Rusya Ukrayna Savaşı hakkında söz sahibi 8 silovik

Putin yakın çevresinde kimleri dinliyor? İşte Rusya Ukrayna Savaşı hakkında söz sahibi 8 'silovik'

#Vladimir Putin
Tek bir mesaj yola çıkmasına yetti… 3 çocuğu Ukrayna’dan kurtaran İngiliz kadının inanılmaz hikayesi

Tek bir mesaj yola çıkmasına yetti… 3 çocuğu Ukrayna’dan kurtaran İngiliz kadının inanılmaz hikayesi

#Ukrayna