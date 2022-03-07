Özel eğitime 20 TIR malzeme

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Görsel sanatlardan, bahçe bakımına kadar 5 farklı alanda verilecek eğitimler için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından üretilen malzemeler de TIR’larla ihtiyacı olan okullara gönderilmeye başlandı.

Bakan Özer dağıtım programı için düzenlenen törende yaptığı konuşmada 1007 özel eğitim uygulama okulunda beceri alanları oluşturacaklarını kaydederek, “Bugün 20 ile doğru yola çıkan 20 TIR ile yaklaşık 250 bine yakın malzemeyi illere dağıtmayı planlıyoruz” dedi. Bakan Özer sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bakanlığımızın hedefi, 2022 yılı Haziran ayı sonuna kadar yaklaşık 900 bin malzemeyi tüm okullarımıza ulaştırmak. 2022 yılının Haziran ayında ise hedefimizi güncelleyeceğiz. Milli Eğitim Bakanlığı artık kendi ihtiyaçlarını kendisi karşılayabilir duruma geldi. Özel eğitim materyallerini MEB dışardan satın almıyor. Ders Aletleri Yapım Merkezimiz büyük bir özveriyle yıllardan beri eğitim öğretim materyalleri üretiyor. Meslek liselerimiz büyük bir özveriyle eğitimin tüm kademelerinde materyal ihtiyaçlarını karşılamak için tüm kapasiteni kullanıyor.”