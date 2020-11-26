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Hürriyet
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Eğitim
AA
Haber Giriş: 26.11.2020 - 11:01 | Son Güncelleme:

Özel eğitimde taşıma düzenlemesi

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Özel eğitimde taşıma düzenlemesi
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Özel eğitim okuluna kayıtlı öğrencilerle aynı okula veya aynı kampüsteki diğer okullara devam eden, özel eğitime ihtiyacı olmayan kardeşler, aynı araçla taşınabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, Planlama komisyonlarınca, özel eğitim okuluna kayıtlı öğrenciler ile aynı özel eğitim okuluna veya aynı kampüsteki diğer okul ya da okullara devam eden, özel eğitim ihtiyacı olmayan kardeşler tespit edecek. Bu durumdaki kardeşler, özel eğitime ihtiyacı olsun veya olmasın aynı araçla taşınabilecek.

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