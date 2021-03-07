Özel eğitim okullarına tasarım beceri atölyesi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, öğrencilerin tasarlayarak ürettiği, el becerilerini geliştirmelerine destek olan Tasarım Beceri Atölyeleri’nin (TBA) kurulmasında tüm Türkiye’de 100 bin atölye hedefine doğru çalışmalar devam ediyor. Özel eğitim uygulama okullarında eğitim alan her çocuğun bu atölyelerden yararlanması için yeni bir proje başlatılan kapsamında tüm özel eğitim uygulama okullarına TBA’lar kurulacak.

979 UYGULAMA OKULU VAR

Türkiye genelinde orta-ağır düzeyde zihinsel yetersizliği veya otizm spektrum bozukluğu bulunan öğrencilere eğitim verilen 979 özel eğitim uygulama okulu bulunuyor. Bu okullarda toplam 31 bin 714 öğrenci eğitim alıyor. MEB, özel eğitim kapsamındaki öğrencilerin tamamının el becerilerini geliştireceği, üretimler yapabileceği TBA’larda tüm okullara kurulması için yeni bir çalışma başlattı. Her özel eğitim uygulama okuluna en az bir tane TBA kurulması için hazırlıklar tamamlandı.

‘TBA’LAR ÇOCUKLARIMIZIN YAŞAM BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE ÖNEMLİ ROL OYNAYACAK’

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bilmekten çok tasarlamanın, yapmanın ön planda olduğu atölyelerin her geçen gün yaygınlaşarak daha çok çocuğa ulaşmasını çok önemsediğini söyledi. Bakan Selçuk, konuşmasına şöyle devam etti:

“Çocuklarımızın ellerini kullanmalarına fırsat vererek teori ve pratiği birleştirmek istiyoruz. Bu atölyelerle esas hedefimiz, çocuğun tabiatına hürmet etmek ve onu hiza taşı olarak alıp takip etmek. Özel çocuklarımıza sunduğumuz eğitim hizmetlerinin niteliğini artırmak, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek ve evlatlarımızın sosyal gelişimlerini destekleyerek toplumsal yaşama uyumlarını arttırmak için yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında her özel eğitim okulumuza en az bir Tasarım Beceri Atölyesi kurulması için güzel bir adım attık. Tasarım Beceri Atölyeleri’nin, öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda gelişimlerinin desteklenmesi ve yaşam becerilerinin geliştirilmesinde önemli bir rol oynayacak. Çocukların bu atölyelerde kendilerini, çevrelerini ve meslekleri daha yakından tanıma fırsatı bulacak. 979 özel eğitim uygulama okulunun tamamında en az bir Tasarım Beceri Atölyesi kurulacak. Bakan Yardımcısı Mahmut Özer’e, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Nezir Gül ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum.”