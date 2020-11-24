Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Özel eğitim öğretmenliği zihinsel, duygusal ve ya zihinsel engeli olan bireylerin eğitimlerinde aktif rol oynayan öğretmenlik branşıdır.

Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Özel eğitim öğretmenliği bölümü üniversitelerin eğitim fakültelerine bağlıdır. Aynı zamanda zihinsel, duygusal ve fiziksel engeli olan kişilerin eğitimlerinde özel eğitim öğretmenlerinin yeri büyüktür. Bu konuda özel eğitim öğretmenleri uygun eğitim metotlarını geliştirirler.

Özel Eğitim Öğretmenliği Nedir?

Zihinsel, fiziksel ve duygusal engeli bulunan kişilerin eğitimlerine devam etmesi çok önemlidir. Bu kapsamda en iyi eğitimin verilmesi için özel eğitim öğretmenlerine ihtiyaç duyulur. Üniversitelerde ilgili alanlardan mezun olan özel eğitim öğretmenleri bu kapsamda dersler verebilirler.

Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümünün Amacı Nedir?

Özel eğitim öğretmenliği bölümünün amacı, zihinsel, fiziksel ve ya duygusal engeli bulunan kişilere en iyi eğitimi verecek olan öğretmenlerin yetiştirilmesidir. Bu nedenle özel eğitim öğretmenliği bölümünde alışılagelmiş tekniklerin dışında yeni yöntemler ve öğrenme teknikleri uygulatılır. Bu sayede özel eğitim öğretmenlerinin uygulama metotları da değişiklik gösterir.

Özel Eğitim Öğretmenliği Mezunu Ne İş Yapar?

Özel eğitim öğretmenliği bölümünden mezun olan kişiler bu kapsamda özel eğitim merkezlerinde ve okullarda çalışabilirler. Özel eğitim öğretmenlerinin çalışma alanları ise oldukça geniştir. Bu nedenle bu öğretmenler oldukça iyi bir işe sahip olabilirler.

Özel Eğitim Öğretmenliği Kaç Yıllıktır?

Özel eğitim öğretmenliği bölümü 4 yıllık eğitim vermektedir. Üniversitelerin eğitim fakültelerine bağlı olan özel eğitim öğretmenliği bölümünde 4 yıllık eğitimin ardından staj imkanı doğar. Böylelikle bu bölümden mezun olan kişiler "Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Lisans Diploması" elde ederler.

Özel Eğitim Öğretmenliği Okumak İçin Ne Gereklidir?

Özel eğitim öğretmenliği bölümünde okumak isteyen kişilerin sabırlı, hoşgörülü ve çocukları seven kişiler olmaları gerekir. Aynı zamanda özel eğitim öğretmenliği bölümünde okuyacak kişilerin mesleğini sevmeleri ve bu işe gönülden bağlı olmaları gerekiyor. Dolayısı ile üniversite sınavına girildikten sonra yeterli puan alınarak tercih yapılabilir.

Özel Eğitim Öğretmenliği Öğretimi İngilizce midir?

Türkiye genelinde üniversitelerde bulunan özel eğitim öğretmenliği bölümünün öğretim dili Türkçedir. Yalnızca bu bölümlerde basit düzeyde İngilizce eğitimi de verilebilir. Özel eğitim öğretmenliği bölümünde tüm dersler Türkçe olarak verilmektedir.

Özel Eğitim Öğretmenliği Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor?

Özel eğitim öğretmenliği bölümü üniversitelerin eğitim fakültelerine bağlıdır. Aynı zamanda özel eğitim öğretmenliği bölümü sözel puan türü ile öğrenci almaktadır. Bu bölüme girmek için üniversite sınavına giren kişilerin Türkçe ve sosyal bilimler sorularını çözmesi gerekir. Bu nedenle özel eğitim öğretmenliği bölümüne yerleşmek isteyen kişilerin yeterli puanı alması gerekir.

Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Dersleri Nelerdir?

Bu bölümün dersleri arasında eğitim psikolojisi, özel eğitim, öğrenme güçlüğü ve özel yetenek ile Braille okuma ve yazma yer alır.

Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?

Özel eğitim öğretmenliği bölümünün iş imkanları oldukça geniştir. Bu bölümün mezunları özel eğitim merkezlerinde, okullarda ve hastanelerde çalışabilirler. Devlet kurumlarında da çalışmak isteyen özel eğitim öğretmenlerinin Kamu Personeli Seçme Sınavı'na girmeleri gerekir. Aynı zamanda özel eğitim öğretmenliği bölümü mezunları özel sektörde de çalışabilirler.

Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Özel eğitim öğretmenliği mezunları özel sektörde ve kamu kuruluşlarında görev alabilirler. Bu noktada özel eğitim öğretmenleri okullar ile hastanelerde kendi alanlarında görev yapabilirler. Bunun yanı sıra özel eğitim merkezlerinde de özel eğitim öğretmenleri istihdam edilirler.

Özel Eğitim Öğretmenliği Çalışma Alanları Nelerdir?

Özel eğitim öğretmenlerinin çalışma alanları oldukça geniştir. Bu kapsamda özel eğitim öğretmenleri hem devlet kurumlarında hem de özel sektörde rahat bir şekilde çalışabilirler. Bu şekilde eğitim kurumları ve ya hastanelerde de çalışma imkanı bulunur.

Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Türkiye genelinde özel eğitim öğretmenliği bölümü Ege Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi'nde bulunmaktadır. Bunun yanı sıra Marmara Üniversitesi, İnönü Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi'nde de özel eğitim öğretmenliği bölümü bulunmaktadır. Bu bölümde okumak isteyen öğrenciler bu üniversitelerden birini tercih edebilirler.