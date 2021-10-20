Özel eğitim öğrencileri topraktan ihracata geçti

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Öğrencilerin ürettikleri ürünler, protokol kapsamında 82 ülkeye ihraç ediliyor. Protokol kapsamında, Viapot Toprak Ürünleri San. ve Ltd. Şti. tarafından mezun öğrencilere istihdam sağlanması da öngörülüyor.

GELECEK KAYGISINI ORTADAN KALDIRMAK HEDEFLENİYOR

Özel eğitim öğrencilerinin yaparak, yaşayarak öğrenme yoluyla yaşama hazırlanmaları amacıyla, öğretmenlerin rehberliğinde seramik ve cam teknolojisi alanı atölyesinde, toprak ürünlerinin sırlanması, silikonlanması, etiketlenmesi ve paketlenmesi gibi işlemler yapılıyor. Özel çocukların eğitim gördüğü özel eğitim meslek okullarında bu tür iş birliklerinin kapsamı genişletilerek öğrencilerin gelecek kaygısının ortadan kaldırılması hedefleniyor.