Özel eğitim öğrencileri için her ile bir anaokulu kuruldu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından özel gereksinimli çocuklara hizmet veren anaokulu sayısı artırılarak, her ile en az bir özel eğitim anaokulu kuruldu ve bu anaokullarının sayısı 110'a yükseltildi. Bakanlık, özel eğitim anaokulları, ilkokul kademesinde eğitim veren özel eğitim okulları, bağımsız anaokulları ve diğer ilkokullar bünyesinde özel eğitim sınıfları açmaya devam ediyor. MEB, bu çerçevede 2019'da 28 ilde 52 olan özel eğitim anaokulu sayısını arttırma çalışmaları kapsamında mart ayında başlattığı yeni çalışma ile tüm illerde kurma kararı almıştı. Bakanlığın bu çerçevede yaptığı çalışmalar tamamlandı ve 81 ilde özel eğitim anaokulu kuruldu. Ayrıca illerin durumuna göre özel eğitim anaokulu sayısı da artırıldı. Bu sayede 28 ilde 52 olan özel eğitim anaokulu sayısı artırılarak, her ilde bir anaokulu olacak şekilde düzenlendi ve özel eğitim anaokulu sayısı da 110'a çıkartıldı.

‘ÖZEL EĞİTİM ANAOKULU VE ÖZEL EĞİTİM ANASINIFI OLMAYAN İL KALMADI’

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, özel eğitimde sunulan hizmetin kalitesi kadar erişilebilirliğinin de önemli olduğunu söyledi. Özer, MEB olarak bir taraftan verilen hizmetin kalitesini arttırırken diğer taraftan bu hizmetlere 81 ilde vatandaşların kolayca erişmesini istediklerine dikkati çekti. 28 ilde hizmet veren özel eğitim anaokulu hizmetini 81 ile çıkartmak üzere mart ayında yeni bir çalışma başlattıklarını belirten Özer, şöyle konuştu:

"Tüm çalışmalarımız tamamlandı. Daha önce sadece 28 ilde olan özel eğitim anaokulu, 53 ilde yeni açtığımız anaokullarıyla 21 Eylül itibarıyla artık 81 ilde de hizmet verecek. 81 ilimizde en az bir anaokulunun hizmet vermesini sağlamış olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Ayrıca, 76 ilde hizmet veren özel eğitim anasınıfı uygulamasını da 81 ile çıkarttık. Böylece özel eğitim anaokulu ve özel eğitim anasınıfı olmayan ilimiz kalmamış oldu. Diğer taraftan özellikle büyükşehirlerimize ağırlık vererek buralardaki özel eğitim anaokulu sayısını arttırdık. Tüm bu çalışmalar sonunda 81 ilde 110 özel eğitim anaokulu hizmet vermeye başladı."