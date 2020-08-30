Özel eğitim kurumlarında KDV yüzde 1 oldu

21 Eylül'de başlaması planlanan yüz yüze eğitimle ilgili hangi sınıfların aşamalı ve seyreltilmiş olarak okula başlayacağı henüz netlik kazanmamıştır.

Konuyla ilgili Bakanlığımız kaynakları dışında yapılan açıklamalara itibar edilmemesini rica ediyoruz.

Resmi Gazete'de yer alan düzenlemeyle eğitim öğretim hizmetlerinde yüzde 8 olarak uygulanan KDV oranı yüzde 1’e indirildi. Karar üniversiteleri de kapsıyor.

30 Ağustos 2020 günü Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı çok sayıda eğitim öğretim kurumu ve çocukları bu okullarda öğrenim gören veliler tarafından bekleniyordu. Vergi indirimi kararı özel öğretim kurumlarının ücretlerinde düşüş anlamına geliyor. Salgın döneminde özel sektöre verilen desteklerin devamı niteliğindeki özel eğitim kurumlarında KDV indirimi, ücretli üniversitelerde de geçerli olacak.

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