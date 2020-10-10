Milli EÄŸitim BakanÄ± Ziya SelÃ§uk imzasÄ±yla 81 ile gÃ¶nderilen yazÄ±da, 12 Ekim'de baÅŸlayacak yÃ¼z yÃ¼ze eÄŸitim sÃ¼recinde, Ã¶zel eÄŸitim ihtiyacÄ± olan Ã¶ÄŸrencilerin bulunduÄŸu Ã¶zel eÄŸitim okullarÄ± ile Ã¶zel eÄŸitim sÄ±nÄ±flarÄ±nda yapÄ±lmasÄ± gereken iÅŸ ve iÅŸlemlerle ilgili uygulama programÄ±nÄ±n detaylarÄ± paylaÅŸÄ±ldÄ±. Buna gÃ¶re, 21 EylÃ¼l'de yÃ¼z yÃ¼ze eÄŸitime baÅŸlayan Ã¶zel eÄŸitim anaokullarÄ± ile Ã¶zel eÄŸitim ana sÄ±nÄ±flarÄ±nda gÃ¼nlÃ¼k 6 etkinlik saati olmak Ã¼zere haftalÄ±k toplam 30 saat yÃ¼z yÃ¼ze eÄŸitim Ã¶ÄŸretime devam edilecek. 12 Ekim'den itibaren 0-36 aylÄ±k Ã¶zel eÄŸitim ihtiyacÄ± olan Ã§ocuklar iÃ§in erken Ã§ocukluk dÃ¶nemi eÄŸitim hizmetleri ilgili mevzuat doÄŸrultusunda yÃ¼z yÃ¼ze baÅŸlayacak. Ã–zel eÄŸitim ilkokullarÄ± ile diÄŸer ilkokullar bÃ¼nyesindeki Ã¶zel eÄŸitim sÄ±nÄ±flarÄ±nda 1'inci sÄ±nÄ±fa kayÄ±tlÄ± olan Ã¶ÄŸrencilere ek olarak 2, 3 ve 4'Ã¼ncÃ¼ sÄ±nÄ±f seviyesindeki tÃ¼m Ã¶zel eÄŸitim okul ve sÄ±nÄ±flarÄ±ndaki (ilkokullar bÃ¼nyesindeki Ã¶zel eÄŸitim sÄ±nÄ±flarÄ± dahil) Ã¶ÄŸrenciler de yÃ¼z yÃ¼ze eÄŸitime 12 Ekim'den itibaren dahil olacak. Bu kapsamda Ã¶ÄŸrenciler gruplara ayrÄ±lacak ve haftanÄ±n iki gÃ¼nÃ¼ yÃ¼z yÃ¼ze eÄŸitime katÄ±lacak. AyrÄ±ca 12 Ekim'den itibaren 5, 6, 7 ve 8'inci sÄ±nÄ±f seviyesindeki Ã¶zel eÄŸitim Ã¶ÄŸrencilerinin eÄŸitim gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ tÃ¼m Ã¶zel eÄŸitim okullarÄ± da yÃ¼z yÃ¼ze eÄŸitime baÅŸlayacak.

UYGULAMA DERSLERÄ° YÃœZ YÃœZE

BÃ¼nyesinde Ã¶zel eÄŸitim sÄ±nÄ±fÄ± bulunduran ortaokullarda 8'inci sÄ±nÄ±f seviyesindeki Ã¶zel eÄŸitim Ã¶ÄŸrencileri de yÃ¼z yÃ¼ze eÄŸitime baÅŸlayacak, kÃ¶y ve benzeri seyrek nÃ¼fuslu yerleÅŸim yerlerindeki ortaokullarÄ±n 5, 6 ve 7'nci sÄ±nÄ±f seviyesindeki Ã¶zel eÄŸitim sÄ±nÄ±flarÄ±nda eÄŸitim gÃ¶ren Ã¶ÄŸrencilerin yÃ¼z yÃ¼ze eÄŸitime devam etmelerine ise il, ilÃ§e HÄ±fzÄ±ssÄ±hha KurullarÄ±nca karar verilecek. OrtaÃ¶ÄŸretim seviyesindeki Ã¶zel eÄŸitim meslek okullarÄ±nÄ±n, Ã¶zel eÄŸitim meslek liselerinin, 3'Ã¼ncÃ¼ kademe Ã¶zel eÄŸitim uygulama okullarÄ±nÄ±n da iÃ§erisinde yer aldÄ±ÄŸÄ± tÃ¼m Ã¶zel eÄŸitim okullarÄ±nda da 12 Ekim'de yÃ¼z yÃ¼ze eÄŸitim faaliyetleri baÅŸlayacak. Mesleki ve Teknik EÄŸitim Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne baÄŸlÄ± okullarÄ±n bÃ¼nyesinde aÃ§Ä±lan Ã¶zel eÄŸitim sÄ±nÄ±flarÄ±nda ise uygulama dersleri yÃ¼z yÃ¼ze olarak her grup Ã¶ÄŸrenciye haftada iki gÃ¼n yapÄ±lacak.Â Â Â Â Â

DERS SÃœRELERÄ° 30 DAKÄ°KA OLACAKÂ

Her Ã¶ÄŸrenci grubu iÃ§in haftanÄ±n iki gÃ¼nÃ¼ yÃ¼z yÃ¼ze eÄŸitim faaliyeti yapÄ±lacak. Ders sÃ¼releri 30 dakika, gÃ¼nlÃ¼k 6 ders olacak ÅŸekilde uygulanacak. YÃ¼z yÃ¼ze eÄŸitim faaliyetlerine Ã¶rnek oluÅŸturmasÄ± bakÄ±mÄ±ndan Talim Terbiye Kurulu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca kabul edilen Ã¶zel eÄŸitim okullarÄ± ders Ã§izelgeleri esas alÄ±narak hazÄ±rlanan Ã¶rnek haftalÄ±k ders Ã§izelgelerinden yararlanÄ±lacak. AyrÄ±ca Kovid-19'la mÃ¼cadele kapsamÄ±nda okullarda Ã¶ÄŸle yemeÄŸi verilmesi uygulamasÄ± ikinci bir talimata kadar yapÄ±lmayacak.Â Â Â Â Â

Ã–ÄžRETMEN GÃ–REVLENDÄ°RMELERÄ° HIZLA TAMAMLANACAKÂ Â Â Â Â

YazÄ±ya gÃ¶re, il, ilÃ§e ve okul mÃ¼dÃ¼rlÃ¼kleri, tÃ¼m engel grubundaki Ã¶ÄŸrencilerin saÄŸlÄ±klÄ± olarak eÄŸitim faaliyetlerinden faydalanmasÄ±nÄ± yerel imkanlar dahilinde saÄŸlayacak. Bu amaÃ§la Ã¶zel eÄŸitim okul ve sÄ±nÄ±flarÄ±nda Ã¶ÄŸretmen gÃ¶revlendirmeleri ivedi ÅŸekilde tamamlanacak. AyrÄ±ca yÃ¼z yÃ¼ze eÄŸitimde Ã¶ÄŸrencilerin okula devamÄ±nÄ±n saÄŸlanmasÄ±nda velilerin tercihi esas alÄ±nacak. Velilerin Ã¶ÄŸrencileri yÃ¼z yÃ¼ze eÄŸitime gÃ¶ndermeme konusunda yazÄ±lÄ± mazeret beyan etmesi durumunda Ã¶ÄŸrenciler uzaktan, canlÄ± eÄŸitime devam edecek ve devamsÄ±z sayÄ±lmayacak.Â Â Â Â Â

EVDA YA DA HASTANE EÄžÄ°TÄ°M GÃ–REN Ã–ÄžRENCÄ°LER DE YÃœZ YÃœZE EÄžÄ°TÄ°ME BAÅžLAYACAK

Evde ya da hastanede eÄŸitim gÃ¶ren Ã¶ÄŸrencilerin durumlarÄ± e-Okul YÃ¶netim Bilgi

Sistemi'nde yer alan "Ã–ÄŸrenci dosya bilgileri/genel bilgiler" bÃ¶lÃ¼mÃ¼ne eksiksiz bir ÅŸekilde

iÅŸlenecek ve bu Ã¶ÄŸrencilere ait ders programlarÄ± ile Ã¶ÄŸretmen gÃ¶revlendirmeleri

tamamlanacak. Evde veya hastanede eÄŸitim kararÄ± bulunan Ã¶ÄŸrencilerden tÃ¼m sÄ±nÄ±f seviyelerinde yÃ¼z yÃ¼ze eÄŸitime, ilgili mevzuat hÃ¼kÃ¼mleri doÄŸrultusunda baÅŸlanacak. Evde eÄŸitim alan Ã¶ÄŸrenciler iÃ§in de yÃ¼z yÃ¼ze eÄŸitim kapsamÄ±nda alÄ±nan tÃ¼m tedbirler uygulanacak. Ã–ÄŸrencilerin evde yÃ¼z yÃ¼ze eÄŸitim almalarÄ±nda da velinin tercihi esas alÄ±nacak. Velilerin evde yÃ¼z yÃ¼ze eÄŸitimi mazeret beyan ederek tercih etmemesi durumunda Ã¶ÄŸrenciler uzaktan, canlÄ± eÄŸitime devam edecek. Evde ya da hastanede eÄŸitim faaliyetlerinde HES kodu uygulamasÄ±ndan faydalanÄ±larak iÅŸ ve iÅŸlemler yÃ¼rÃ¼tÃ¼lecek.Â Â Â Â Â

REFAKATÃ‡Ä°/VELÄ°LER Ä°Ã‡Ä°N OKULLARDA AYRI BÄ°R BÃ–LÃœM OLUÅžTURULACAK

YÃ¼z yÃ¼ze eÄŸitime devam eden Ã¶ÄŸrencilerin durumu nedeniyle zorunlu olarak okulda bulunmasÄ± gereken veli/refakatÃ§Ä±lar iÃ§in Ã¶ÄŸrencilerle temasta bulunamayacaklarÄ± bir bÃ¶lÃ¼m oluÅŸturulacak. Bu durumdaki veli/refakatÃ§Ä±lara okulda bulunduklarÄ± sÃ¼re boyunca maske takmalarÄ±nÄ±n zorunlu olacaÄŸÄ± ve hijyen kurallarÄ±na uymalarÄ± konusunda hassas davranmalarÄ± gerektiÄŸi aÃ§Ä±klanacak. Ã–zel eÄŸitim ihtiyacÄ± olan Ã¶ÄŸrencilerin bazÄ±larÄ±nda, yÃ¼z yÃ¼ze eÄŸitimde maske takma ve sosyal mesafeye uyma konusunda gÃ¼Ã§lÃ¼kler yaÅŸanabileceÄŸi dikkate alÄ±narak, Ã¶ÄŸretmenler tarafÄ±ndan azami Ã¶zen gÃ¶sterilerek bu alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±n kazandÄ±rÄ±lmasÄ±na yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalar yapÄ±lacak. Okul servis araÃ§larÄ±nda da Ã¶ÄŸrencilerin oturma ÅŸekli sosyal mesafeyi koruyacak ve birbirleriyle temasÄ± engelleyecek ÅŸekilde dÃ¼zenlenecek. Ã–zel eÄŸitim ihtiyacÄ± olan Ã¶ÄŸrencilerin yanÄ±nda refakatÃ§Ä± olarak bulunmasÄ± zorunlu olanlar dÄ±ÅŸÄ±nda okul servislerine Ã¶zel eÄŸitim Ã¶ÄŸrencisi haricinde kimsenin alÄ±nmamasÄ±na Ã¶zen gÃ¶sterilecek.Â Â Â Â Â

BÄ°LSEM'LER UZAKTAN EÄžÄ°TÄ°ME DEVAM EDECEK

Bilim Sanat Merkezleri (BÄ°LSEM) tarafÄ±ndan yÃ¼rÃ¼tÃ¼len eÄŸitim faaliyetleri uzaktan, canlÄ±

olarak devam edecek. KaynaÅŸtÄ±rma, bÃ¼tÃ¼nleÅŸtirme kapsamÄ±nda eÄŸitimlerine devam eden Ã¶zel eÄŸitim Ã¶ÄŸrencileri iÃ§in sunulan destek eÄŸitim hizmetlerine de yeni bir aÃ§Ä±klamaya kadar baÅŸlanmayacak.Â Â Â Â

ENGELLÄ° Ã–ÄžRENCÄ°LER Ä°Ã‡Ä°N DÄ°JÄ°TAL PLATFORMLAR DEVREDE

Ã–zel gereksinimi olan Ã¶ÄŸrencilerin evde verimli zaman geÃ§irmeleri amacÄ±yla "www.orgm.meb.gov.tr" ve â€œwww.eba.gov.trâ€œ web sayfalarÄ±ndan, "Ã¶zelimegitimdeyim" ile "EKPSSMEBOZEL" mobil uygulamalarÄ±ndan veya "tid.meb.gov.tr" gibi dijital platformlardan yararlanmalarÄ± saÄŸlanacak. YazÄ±da ayrÄ±ca EBA TV ilkokul ve ortaokulda hafta iÃ§i her gÃ¼n 13.30-14.30 saatlerinde yayÄ±nlanan Ã¶zel eÄŸitim Ã¶ÄŸrencilerine yÃ¶nelik ders videolarÄ±nÄ±n da Ã¶ÄŸretmenlerce Ã¶ÄŸrencilerin bireysel ihtiyacÄ±na gÃ¶re velilere tavsiye edilmesinin Ã¶nemine vurgu yapÄ±ldÄ±. YÃ¼z yÃ¼ze eÄŸitimin baÅŸlamasÄ±yla okullarda hijyen iÃ§in gerekli olan koÅŸullarÄ±n saÄŸlanmasÄ±na yÃ¶nelik iÅŸ ve iÅŸlemlerin "EÄŸitim KurumlarÄ±nda Hijyen ÅžartlarÄ±nÄ±n GeliÅŸtirilmesi ve Enfeksiyon Ã–nleme Kontrol KÄ±lavuzu" ile Kovid-19 ile mÃ¼cadele kapsamÄ±nda SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yayÄ±nlanan "Covid-19 SalgÄ±n YÃ¶netimi ve Ã‡alÄ±ÅŸma Rehberi" doÄŸrultusunda yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸine de iÅŸaret edilen yazÄ±da, BakanlÄ±kÃ§a hazÄ±rlanan "Ã–ÄŸrenci Bilgilendirme Rehberi, Veli Bilgilendirme Rehberi ile YÃ¶netici ve Ã–ÄŸretmen Bilgilendirme Rehberi" iÃ§eriklerinin ilgililerle paylaÅŸÄ±larak bilgilendirme yapÄ±lacaÄŸÄ± ifade edildi.

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