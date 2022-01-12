Özel Eğitim Çocuk dergisinin yeni sayısı yayınladı

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Özel Eğitim Çocuk dergisinin yeni sayısında dosya konusu ‘Bereketli Topraklar Üzerinde’ oldu. Dergide şiirlerden masallara, hikâyelerden denemelere, bilmece-bulmacalardan çizgilere birçok içerik yer alıyor. 3 ayda bir yayınlanan ve bir önceki konusu ‘su’ olan derginin sonraki sayılarında sırasıyla ‘hava’ ve ‘ateş’ dosya konuları yer alacak.

HERKESİN ERİŞİMİNE AÇIK

Herkesin erişimine açık derginin içeriğine ozelegitimcocuk.meb.gov.tr adresinden seslendirme, sesli betimleme ve Türk İşaret Dili desteğiyle birlikte erişilebiliyor. “Toprak” dosyasının yanı sıra Gökhan Özcan’ın ‘Bir Elim Yağda, Bir Elim Balda’ ve Abdullah Harmancı’nın ‘Dokunmatik Hikâyeler’ adlı hikâyeleri dergide yer alıyor. ‘Biricik Soru Binbir Cevap’ köşesine Varol Yaşaroğlu, sinema bölümünde Hilal Turan’ın yazıları yer alırken Para Atletizm’de dünya şampiyonu Esra Bayrak da yaşam öyküsünü paylaşıyor. Gökhan Akçiçek’in ‘Ihlamur Ağacı’ şiiriyle başlayan derginin editör yazısında şu ifadelere yer verdi:

“Kış yine geldi. Kardan adam, çocuklara hasret kalmadı. Sonbaharda yayımlanan ‘su’ dosyamızın ardından kış sayısıyla birlikte olmanın sevincini yaşıyoruz. Bu sayıda dosya konumuz: ‘toprak.’ Su kattık toprağımıza, yoğurduk, sizlere sunduk. Toprakla baktık, toprakla arındık. Üzerinde yalınayak gezinerek kendimize geldik. Toprağı eşeledik, eşeledik ve nice canlar gördük. Karıncalardan solucanlara, bitki köklerinden taşlara, tarihimizden yarına güzellikler desteledik…”