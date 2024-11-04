Özel çocukların öğrenme süreci nasıl desteklenmeli?

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Çünkü erken müdahalede ilk adımı aileler atıyor. Bu noktada anne ve babaların ‘yetişkin olma becerisi’ne sahip olması bekleniyor. Marmara Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oktay Taymaz Sarı, ailelerin çocukları doğduğu andan 2 yaşına gelene kadar eğitim alması gerektiğini söylüyor. Doç. Dr. Sarı, hürriyet/eğitim sayfasında yer alan yazısında ebeveynlere özel gereksinimli çocuklarının öğrenim sürecini nasıl desteklemeleri gerektiğini anlatıyor.

Doç. Dr. Oktay Taymaz Sarı’nın yazısını okumak için tıklayın.