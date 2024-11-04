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Özel çocukların öğrenme süreci nasıl desteklenmeli?

Güncelleme Tarihi:

#Doç. Dr. Oktay Taymaz Sarı#Konuk Yazar#Marmara Üniversitesi
Özel çocukların öğrenme süreci nasıl desteklenmeli
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2024 14:26

Özel gereksinimli çocukların eğitim sürecinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için temel adım ‘erken müdahale’. Bu durumda da ebeveynlere büyük iş düşüyor.

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Çünkü erken müdahalede ilk adımı aileler atıyor. Bu noktada anne ve babaların ‘yetişkin olma becerisi’ne sahip olması bekleniyor. Marmara Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oktay Taymaz Sarı, ailelerin çocukları doğduğu andan 2 yaşına gelene kadar eğitim alması gerektiğini söylüyor. Doç. Dr. Sarı, hürriyet/eğitim sayfasında yer alan yazısında ebeveynlere özel gereksinimli çocuklarının öğrenim sürecini nasıl desteklemeleri gerektiğini anlatıyor.

Doç. Dr. Oktay Taymaz Sarı’nın yazısını okumak için tıklayın.

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#Doç. Dr. Oktay Taymaz Sarı#Konuk Yazar#Marmara Üniversitesi

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