Hürriyet Eğitim
Son Güncelleme:
“Özel çocuklarımızın yanındayız”
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medyada Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) Dünya Engelliler Haftası için hazırlamış olduğu görseli paylaşarak “Özel çocuklarımızın yanındayız” dedi.
Selçuk’un paylaşımının tamamı şöyle:
“Eğitim ailemizin her bir ferdiyle engelleri birlikte aşıyoruz.
Çocuklarımızın gereksinimlerine göre tasarlayarak meslek liselerimizde ürettiğimiz özel materyallerimizle, destek eğitimlerimizle, etkileşimli mobil uygulamalarımızla özel çocuklarımızın her zaman yanındayız.”