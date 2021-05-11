MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖNEğitim
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim Haberleri“Özel çocuklarımızın yanındayız”
GeriEğitim “Özel çocuklarımızın yanındayız”
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 11.05.2021 - 15:06 | Son Güncelleme:

“Özel çocuklarımızın yanındayız”

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
“Özel çocuklarımızın yanındayız”

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medyada Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) Dünya Engelliler Haftası için hazırlamış olduğu görseli paylaşarak “Özel çocuklarımızın yanındayız” dedi.

Selçuk’un paylaşımının tamamı şöyle:

“Eğitim ailemizin her bir ferdiyle engelleri birlikte aşıyoruz.

Çocuklarımızın gereksinimlerine göre tasarlayarak meslek liselerimizde ürettiğimiz özel materyallerimizle, destek eğitimlerimizle, etkileşimli mobil uygulamalarımızla özel çocuklarımızın her zaman yanındayız.”

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi