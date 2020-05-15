Özel çocuklara eğlenceli etkinlikler

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), uzaktan eğitim sürecinde özel çocuklar için yenilikçi ve özgün bir öğrenme aracını kullanıma sundu. Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, tüm öğrencilerle birlikte özel çocuklarımızın da evde aileleriyle birlikte uygulayabilecekleri eğlenceli ve öğretici etkinlikleri kapsayan bir takvim hazırladı. “Özel Çocuklarımızla Eğlenceli Etkinlikler Takvimi (ÖÇEET)”nin 1. cildi “orgm.meb.gov.tr” adresindeki elektronik kütüphanede yerini aldı.

‘ÖZEL EĞİTİMDE FARKINDALIK AMAÇLIYORUZ’

Özel çocuklara zengin öğrenme ve öğretme süreçleri oluşturarak eğitime katılım ve erişimlerini artırmayı hedeflediklerini belirten Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, toplumun her kesiminde özel eğitim konusunda bilgi ve farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi. “Özel çocuklarımızın eğitimden en üst düzeyde yararlanmalarını sağlamak amacıyla üzerimize düşen sorumlulukların bilinciyle çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz” diyen Bakan Selçuk sözlerine şöyle devam etti:

“Öğrencilerimizin yaparak, yaşayarak, kalıcı ve kolay öğrenmelerini sağlayan, yenilikçi, özgün ve işlevsel etkinlikler, özel eğitim alanının olmazsa olmaz bir parçası. İçinde bulunduğumuz uzaktan eğitim sürecinde özel çocuklarımız için EBA TV yayınlarına ek olarak “Özelim Eğitimdeyim” adlı bir mobil uygulama paylaştık. Ve uygulama, bir hafta gibi kısa bir sürede 110 bin kişi tarafından indirildi. Burada sunduğumuz günlük yaşam, matematik, hayat bilgisi, sosyal beceriler gibi alanlardaki eğitim videolarını ailelerimiz ve özel çocuklarımız çok sevdi. Şimdi eğlenceli yeni etkinliklerle onların karşısındayız. Takvimdeki etkinlikleri tüm çocuklarımız yapabilirler. Evlerde olduğumuz süreçte ailelerle birlikte, okullar açılınca ise hep beraber eğlenerek öğreneceğiz.”

500 ETKİNLİK BİR ARADA

ÖÇEET’te özel eğitime ihtiyaç duyan çocukları bilişsel, duyuşsal, iletişim, motor ve günlük yaşam becerileri gibi konularda destekleyen ve eğlendirerek öğrenmelerini sağlayan 500 etkinlik bulunuyor. Takvim, “Yarışma, Bilmece, Sanat Etkinliği, Müzik Saati, Mutfak Etkinliği, Oyun, İletişim, Deney, Fiziksel Aktivite, Günlük Yaşam ve Günü Değerlendirme” bölümlerinden oluşuyor. ÖÇEET’de ayrıca, her gün için bu alanlara yönelik kazanım odaklı, öğretici ve bir o kadar da eğlenceli 10 etkinlik yer alıyor.

ÖZEL ÇOCUKLAR İÇİN EĞLENCELİ ETKİNLİKLER TAKVİMİ’NE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN