Özel çocuk Tuna bir ilki başardı

Emekli İlkay (53) ile İngilizce öğretmeni Gülnur Tunca (51) çiftinin tek çocuğu olan otizmli Tuna Tunca’nın yüzmeye olan ilgisi küçük yaşta fark edildi. Ailesinin yüzme sporuna yönlendirdiği Tuna Tunca, katıldığı yarışmalarda çoğu altın, 40’ın üzerinde madalya kazandı. Açık su yarışlarına da katılan Tunca, bu sene Alanya’da düzenlenen açık su yüzme yarışı Oceanman Türkiye’de 14-19 yaş kategorisinde 3’üncü oldu. 10 kilometrelik mesafeyi, 2 saat 47 dakika 42 saniyelik dereceyle tamamlayan Tuna Tunca, 3- 4 Aralık’ta Mısır’da yapılacak Oceanman Dünya Şampiyonası’na katılma hakkı kazandı.
Cebelitarık ve Manş gibi açık su geçişlerini tek başına yapan dünyadaki ilk otizmli sporcu olmak istediğini söyleyen Tunca, dezavantajlı bireylerin neler başarabileceğini kanıtlamak istediğini belirterek "Her gün yüzüyorum. Kürsüye çıkıp madalya alacağım" dedi.
Tuna’nın 40’ın üzerinde madalyası bulunduğunu aktaran Onaran, "Tuna’yla son olarak katıldığımız 10 kilometrelik açık su yarışında, kendi yaş grubunda ilk 3’e girdi. Mısır’da yapılacak dünya şampiyonasına katılma hakkı kazandı. Otizmli sporcu için Türkiye’de bir ilk. Dünyada da başka bir örneği olduğunu düşünmüyorum. Dünya şampiyonası için her gün antrenman yapıyoruz. Tuna’yla her gün sabah 2 saat yüzüyoruz. Akşam ise 1 saat kadar kuvvet çalışması yapıyoruz. Haftada 6 gün antrenman yapıyoruz" ifadelerini kullandı.
Tuna’nın özel bir çocuk olduğunu söyleyen annesi Gülnur Tunca da şunları söyledi: "Dünyayı farklı algılayan, suda olmayı seven bir genç. İyi huylu, iş birliği yapan bir çocuk. Küçük yaştan beri özel eğitim aldığı için çok sayıda beceriyi kazandı. 10 yıl önce yüzme branşına başladı. Birçok otizmli genç gibi o da suyu seçiyor. Bunun üzerine eğildik. Tuna’nın başarıları müthiş. Çok mutlu oluyoruz. Tuna özelinde tüm otizmli gençlerin bunu yapabildiklerini görmek istiyorum. Lütfen, tüm otizmli çocuklara imkan tanınsın, başaracaklarını göreceksiniz."