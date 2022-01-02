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Özdeşleşmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Özdeşleşmek Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Özdeşleşmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir Özdeşleşmek Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Pek çok kişi yeni duymuş olduğu kelimelerin anlamlarını öğrenme güdüsü taşımaktadır. Bunun neticesinde söz konusu sözcüğün ne anlama geldiği ister istemez büyük ölçüde merak edilmektedir. Özdeşleşmek ne demek, ne anlama gelir? Özdeşleşmek kelimesinin TDK sözlük anlamı şeklinde verilmiş olan konu başlıklarını bütün detayları ile birlikte derledik.

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Özdeşleşmek kelimesi, günlük yaşamın içerisinde çok sık kullanımı söz konusu olan kelimelerden birisi olma özelliği taşımaktadır. Hem sosyal medyada hem de gündelik yaşamın içinde kullanılan özdeşleşmek kelimesi, uzun yıllardan buyana Türkçede kendisine yer bulmaktadır. 

 Özdeşleşmek Ne Demek? 

 Özdeşleşmek sözcüğü, Türkçede oldukça sık olarak kullanımı söz konusu olan kelimelerden birisidir. Buna göre Özdeşleşmek nedir sorusu çok sık sorulmaktadır. Ne demek olduğu merak edilen özdeşleşmek sözcüğünün anlamı şu şekildedir: 

 - Özdeş duruma gelmek 

 Özdeşleşmek Ne Anlama Gelir? 

 Özdeşleşme: Özdeşleşmek işi konusunun daha iyi bir şekilde anlaşılabilmesi adına örnek verilmesi faydalı olacaktır. Buna göre : 

 - Bir oyuncunun, rol gereği canlandırmakta olduğu oyun kişisiyle kendini özdeşleştirmesi olayıdır. 

 - Seyirci konumundaki bireylerin oyun kahramanının başına gelenleri kendi de yaşıyormuş gibi bir duyguya kapılmasını ifade eder. Bu özellikle yanılsamacı tiyatronun güzel duyusal ilkelerinden en önemlisi olarak öne çıkmaktadır. 

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 Özdeşleşmek Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı 

 Özdeşleştirmek TDK'ya göre olay, nesne veya özellikler arasında ortaya konulan aynılaştırmalara yahut kümeler oluşturmaya elveren ayrıtsal yakınlık anlamını taşımaktadır.

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