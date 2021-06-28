Özdenetim Nedir? Özdenetim İle İlgili Örnekler Ve Hikayeler

Özdenetim, enerji durumlarınızı, duygularınızı, düşüncelerinizi ve davranışlarınızı kabul edilebilir şekillerde izleme ve yönetme ve refah, sevgi dolu ilişkiler ve öğrenme gibi olumlu sonuçlar üretme yeteneğidir.

Özdenetim Nedir?

Özdenetim, Kendi kendini düzenleme yeteneği, davranış ve beceri edinme üzerindeki olumlu etkileri nedeniyle tarih boyunca arzu edilen bir nitelik olarak görülmüştür. Davranış ve eğitimsel sonuçlar üzerindeki olumlu etkileri bu alanda pek çok araştırmaya yol açmıştır. Öğrencilerin zihinsel yeteneklerini görevle ilgili becerilere dönüştürdüğü kendi kendini yönetme sürecini ifade eder. Bu, öğrencilerin düşüncelerini yönetmek ve düzenlemek ve bunları öğrenme için kullanılan becerilere dönüştürmek için kullandıkları yöntem veya prosedürdür.

Özdenetim, bir hedefe doğru ilerlemeyi sürekli izleme, sonuçları kontrol etme ve başarısız çabaları yeniden yönlendirme sürecidir. Öğrencilerin kendi kendilerini düzenleyebilmeleri için kendi düşünce süreçlerinin farkında olmaları gerekir. Özdenetim tekniklerinin kullanımı, aksi takdirde pasif olan öğrencileri akademik eğitimlerine aktif bir şekilde dahil etmenin bir yoludur. Öğrencilerin öğrenmeyi öğretimin bir sonucu olarak başlarına gelen gizli bir olay olarak görmek yerine, kendileri için proaktif bir şekilde yaptıkları bir etkinlik olarak görmeleri gerekir. Öğrencilerin eğitimlerinde daha aktif bir rol almalarına izin vermek, öğrencileri sürücü koltuğuna ve sorumlulara yerleştirir.

Özdenetim Kimlere Hitap Eder?

Başarılı insanlar ve öğrenciler, bir görevi etkili ve verimli bir şekilde başarmak için özdenetimi kullanırlar. Farklı stratejileri düzenleyecek ve e bir sonraki eylem planını değerlendirip belirlerken bu stratejinin etkinliğini izleyeceklerdir. Özdenetim, kullanımıyla ilgili talimat tipik olarak, şu anda bu tür teknikleri kullanmayan ve dolayısıyla eğitim ortamlarında başarılı olmayan öğrencilere yöneliktir. Stratejilerin kullanımı ve özdenetim yoluyla, performans büyük ölçüde geliştirilebilir.

Öğrencilerin görevleri daha etkin ve bağımsız bir şekilde yerine getirmelerine yardımcı olur. Örneğin, başarılı öğrenciler sürekli olarak anlamalarını kontrol edeceklerdir. Başarılı öğrenciler bir bölümü okuduklarında ve okuduklarını anlamadıklarının farkına vardıklarında, geri dönüp tekrar okuyacaklar ve anlamaları gereken şeyi sorgulayacak veya özetleyeceklerdir. Öte yandan, öğrenme güçlüğü olan bir öğrenci bir bölümü okuduğunda ve okuduğunu anlamadığını fark ettiğinde, bölümü okuma amacını tanımadığı için kapanma eğilimindedir. Sadece okumaya devam eder.

Öğrenme güçlüğü çeken öğrenciler, başkalarının öğrenmelerini düzenlemesine izin vermelerini veya bir görevi başarıyla tamamlamaları için başkalarının yardımına güvenmelerini telafi etmek için genellikle kendi öğrenmelerini değerlendirme ve izleme konusunda başarısız olan pasif öğrenenler olma eğilimindedir. Karmaşık akademik görevleri bağımsız olarak tamamlamak için gerekli olan bu temel yönetici kontrol işlevlerinden yoksundurlar.

Özdenetimin Amacı Nedir?

Üstbilişsel bilgiyi koordine etmek,

Bilişsel ve üstbilişsel bilgiyi düzenlemek,

Kişinin kendi bilgisini ve düşünce sürecini anlamak,

Bir göreve saldırmak için kasıtlı ve organize bir yaklaşım kullanmak,

Bir görevde ilerlerken anlamayı değerlendirmek ve etkililiği kontrol etmek,

Stratejileri test etmek,

Değerlendirmek ve gözden geçirmek,

Bir görevde ilerlerken, bir yanlış anlaşılma veya hata yapıldığında tespit etmek,

Bir hata tespit edildiğinde, geri dönüp hataları düzeltmedir.

Çeşitli öz-düzenleme tekniklerinde öğretim yoluyla, öğrenme güçlüğü olan öğrenciler "öğrencilerin zihinsel yeteneklerini görevle ilgili becerilere dönüştürdükleri kendi kendini yönetme sürecinde" başarılı olabilirler.

Özdenetim Kendi Kendine Talimat Nedir?

Sık sık kendimizle konuşuruz. Bu spontane konuşma özel konuşma olarak adlandırılır ve hiçbir iletişim işlevi yoktur. Normal erken çocukluk gelişiminin bir parçasıdır ve sekiz yaş civarında zirveye ulaşır. On yaş civarında kaybolma eğilimindedir. Araştırmacılar, bu özel konuşmanın genellikle bireylerin görevleri yerine getirmelerine yardımcı olduğunu fark ettiler. Bu araştırmacılar, bu fenomeni, bireylere bir görev aracılığıyla kelimenin tam anlamıyla "kendi kendilerine konuşmaları" öğretilen kendi kendine talimat adı verilen bir müdahale olarak kullandılar.

Kendi kendine eğitim, uyarılmış öz ifadeleri kullanır. Kendi kendine eğitim birçok amaca hizmet eder. Davranışı yönlendirmeye, organize etmeye ve / veya yapılandırmaya yardımcı olabilir. Çocuklar, bir sorunu veya durumu bilinçli olarak anlamak veya odaklanmak ve zorlukların üstesinden gelmek için özel konuşmayı kullanacaklardır. Aynı durum yetişkinler için de geçerlidir. Kendi kendinizi motive ederek kendi özdenetiminizi yapabilirsiniz.