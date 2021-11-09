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Özdemir Bayraktar bursuna başvurular başladı

#Özdemir Bayraktar#Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı#Burs
Özdemir Bayraktar bursuna başvurular başladı

Teknoloji üreten bir Türkiye hedefiyle önemli projelere imza atan Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı ile toplam 2 bin öğrenciye burs desteği verilecek.

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Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’nın her eğitim döneminde Türkiye’nin yerli ve milli teknoloji hamlesine katkı sağlamayı hedefleyen gençleri buluşturan ve öğrencilere karşılıksız sunulan burs programları bu yıl Milli Teknoloji Hamlesi’nin öncü ismi merhum Özdemir Bayraktar adına gerçekleştirilecek.

Yetenekli gençlerin teknoloji geliştirilmesi süreçlerine katılmasını sağlayan T3 Vakfı, öğrencilerin proje ve faaliyetlerini desteklediği Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı sayesinde 2 bin öğrencinin gelişimine katkı sağlayacak.

İstanbul genelinde lisans ve lisansüstü öğrencilerin başvurabildiği Yükselen Yıldız Burs Programı ile katılımcılara sunulan özel eğitim imkânları sayesinde kişisel, akademik ve kariyer gelişimlerine katkı sağlanıyor.

T3 Vakfı bünyesindeki projelerde yer alma fırsatı sunulan 100 öğrenciye 10 ay boyunca devam edecek program kapsamında aylık 1.200 TL burs desteği verilecek. T3 Vakfı tarafından hayata geçirilen Deneyap Teknoloji Atölyeleri’nde öğrencilere eğitmenlik yapma ve yarışmalar için desteklenen takımlara mentorluk yapma imkânı da sunulan Eğitmen-Mentor Burs Programıyla katılımcıların yetkin oldukları alanlarda gelişmelerine katkı sağlanıyor.

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Türkiye’nin farklı illerinde bulunan Deneyap Teknoloji Atölyeleri’nde yer almak üzere lisans ve lisansüstü öğrencilerin başvurabildiği programla 400 kişiye 10 ay boyunca aylık 1.200 TL burs desteği sağlanacak.

Türkiye genelinde ortaokul, lise ve üniversitede öğrenim gören öğrencilerin başvurabildiği Eğitim Desteği Burs Programı ile 1.500 öğrenciye 10 ay boyunca aylık 750 TL burs desteği verilecek.

Başvuruların 30 Kasım’a kadar devam edeceği burs programı için katılımcılar T3 Vakfı kurumsal yönetim sistemi üzerinden ulaşabilecekleri "https://turkiyeteknolojitakimi.org/burs-programlari.html" sayfasından program detaylarını inceleyebiliyor ve başvuruda bulunabiliyor.

Burs programından kabul alan öğrenciler, teknolojinin farklı alanlarında Türkiye’nin geleceğine imzasını atacak başarılı çalışmalara ortak olacak.

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#Özdemir Bayraktar#Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı#Burs

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