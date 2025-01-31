Özbekistan’da Uluslararası Türk Devletleri Üniversitesi açıldı

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YÖK Başkanı Erol Özvar, İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nde düzenlenen ‘2030’a Doğru Yükseköğretim Vizyonu Toplantısı’na katıldı. 37 farklı üniversiteden Rektör ve akademisyenlerin katıldığı, yükseköğretimde gelecek planlamalarının tartışıldığı toplantıda konuşan Özvar’ın gündeminde; uluslararası çalışmalar, dijital ve yeşil beceriler, istihdam, yeni açılan bölümler ve yapay zeka vardı. Özvar; Türk-Azerbaycan Üniversitesinden sonra Özbekistan’da kurulan Uluslararası Türk Devletleri Üniversitesi’nin açıldığını duyurduğu toplantıda şöyle konuştu:

ÖZBEKİSTAN’DAKİ TÜRK ÜNİVERSİTESİ

Türkiye ile Özbekistan arasında iki seneden beri devam eden ortak üniversite kurma teşebbüsümüz olumlu sonuçlandı. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev 24 Ocak 2025’te ortak üniversitenin Taşkent’te kuruluşuna dair kararname yayımladı. Dolayısıyla üniversitemiz bugün itibarıyla kurulmuş vaziyettedir. İsmi Uluslararası Türk Devletleri Üniversitesidir. Bu üniversite Yükseköğretim Kurulumuz ile Özbekistan Yükseköğretim Bakanlığı ile Özbekistan Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu arasında yapılan bir mutabakat zaptıyla hayata geçti. Azerbaycan’da tamamen Türkiye’ye ait bir modelle kurulan Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi modeli Özbekistan tarafından da benimsenmiş olup, Uluslararası Türk Devletleri Üniversitesi de aynı model üzerine kuruldu. İlk defa açıklıyorum, bu üniversiteye bir büyük kampüs de verilmiştir ve binaları da hazırdır. Üniversite, Taşkent’te bu sene eğitim öğretime başlayacak. İlk planda İTÜ, ODTÜ, Hacettepe ve Ege Üniversitesi bu üniversite çatısı altında birer program açacak. Önümüzdeki yıllarda üniversite sayımızı Özbekistan’da da Azerbaycan’da da artıracağız.

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TÜRKMENİSTAN SIRADA MESAJI

Azerbaycan’dan sonra Özbekistan’da kurduğumuz üniversite de bütün Türk dünyasına hizmet edecek. Akabinde Türkmenistan’la da görüşmelerimiz devam ediyor. Oraya da benzer bir anlayışla diğer üniversitelerimizi taşımak istiyoruz. Bu anlayışla, bu vizyonla YÖK ve üniversiteler olarak geleceğe çok daha güvenle hazırlanıyoruz.

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50 YENİ YAPAY ZEKA PROGRAMI

Bu sene 50 üniversitemizde daha dijital ve yapay zeka tabanlı programlar açacağız. 20 üniversitemizde eğitim öğretime bu yıl başlanmıştı. Böylece dijital ve yapay zeka tabanlı program açan üniversite sayısını 20 artı 50, toplamda 70’e çıkartmış olacağız. Böylelikle istihdama duyarlılığı azalan programlar yerine bu yeni programları ikame etmiş oluyoruz. Bu belki de Türk yükseköğretimin en önemli projelerinden biri. Ayrıca meslek yüksekokullarımızı ve programlarını da gözden geçirdiğimizi sizlerle paylaşmak isterim. Siber güvenlik meslek yüksekokulu programları, son birkaç yıl içerisinde başarılı meslek yüksekokulları sıralamasının en başında geliyor şu anda.

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EĞİTİM-SEKTÖR UYUMU VE İSTİHDAM

Üniversitelerimizi ön lisans, lisans ve lisansüstü program müfredatlarını sektör temsilcileriyle istişare halinde güncellemeleri yönünde teşvik ediyor ve yönlendiriyoruz. Bunun yanında işgücü piyasalarında istihdamı kolaylaştırma hedefiyle, üniversitelerimiz tarafından sunulan staj ve işyeri uygulama imkân ve süreleri hem genişletiliyor hem de çeşitlendiriliyor. OSB’lerde Meslek Yüksek Okulu (MYO) uygulamaları bu bakımdan güzel birer örnek olarak anılabilir.