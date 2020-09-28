Oyunla, masalla, eğlenceyle eğitim
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından ilkokul birinci sınıf öğrencileri için uzaktan eğitim veren öğretmenlere teşekkür etti.
Twitter hebasından birinci sınıflar için hazırlanan ve TRT EBA kanalında yayınlanan derslerden bir video paylaşan Bakan Selçuk, şu paylaşımı yaptı:
“‘Uzaktan eğitimle ilkokul birinci sınıf nasıl olacak?’ diye çok sordunuz. Tabi ki oyunla, masalla, eğlenceyle olacaktı, öyle de oldu. TRT EBA’da ilkokul birinci sınıf derslerine emek veren tüm öğretmenlerimize teşekkürler. İzlerken aslında derste olduklarını hiç fark etmeyecek çocuklar.”
“Uzaktan eğitimle ilkokul 1. sınıf nasıl olacak?” diye çok sordunuz. Tabi ki oyunla, masalla, eğlenceyle olacaktı, öyle de oldu.— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) September 28, 2020
TRT EBA’da ilkokul 1.sınıf derslerine emek veren tüm öğretmenlerimize teşekkürler. İzlerken aslında derste olduklarını hiç fark etmeyecek çocuklar. pic.twitter.com/8W3YggROQB
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