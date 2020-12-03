Oyunculuk Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Oyuncu, bir karaktere hayat veren film, dizi, sinema, tiyatro ve radyo gibi dramatik bir yapında rol alan sanatçıdır.

Oyunculuk Bölümü Nedir?

Oyuncu, diğer bir değişle Aktör; sesini, hareketlerini, jest ve mimiklerini kullanarak bir karakteri ya da durumu canlandıran kişidir. Bölümde mesleğe dair metodolojik ve kültürel uygulamalarla, sahneye hızlı adapte olabilmesi için pek çok uygulamalı eğitim verilmektedir.

Oyunculuk Bölümünün Amacı Nedir?

Oyunculuk bölümünün amacı; donanımlı, coşkulu, disiplinli, yaratıcı, rol yapma yeteneğine sahip ve bu yeteneği geliştirmeye odaklı çok yönlü oyuncular yetiştirmektir.

Bölümde öğrenim gören öğrencilere bu mesleğin etik kuralları, çağdaş yöntemleri, fiziksel donanımı ve kuralları kazandırılmaktadır. Öğrenciler bu bölümde klasik oyunculuktan modern oyunculuğa kadar pek çok farklı tekniği öğrenmektedir.

Oyunculuk Bölümü Öğretimi Dili Nedir?

Oyunculuk bölümünde eğitim verilen dil Türkçedir. Diğer yandan şivelere ve diğer dillere yatkın olmak gerekmektedir.

Oyunculuk Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor?

Oyunculuk bölümü Konservatuar, Güzel Sanatlar Fakültesi'nde yer aldığı için özel yetenek sınavları ile öğrenci kabul etmektedirler. Fakat bunun öncesinde Yüksek Öğretim Sınavı’na girerek barajı geçmek gerekmektir. Daha sonra bölümün yer verildiği üniversitelere başvuru yaparak özel yetenek sınavlarına girebilirsiniz.

Oyunculuk Bölümü Kaç Yıllıktır?

Oyunculuk bölümü Güzel Sanatlar Fakültesi kapsamında yer alan 4 yıllık bir lisans bölümüdür.

Oyunculuk Bölümü Okumak İçin Ne Gereklidir?

Öncelikle mesleğin ön koşullu olduğunu bilmek gerekmektedir. Bu koşulların ilki, güzel sanatlara meraklı olmak diğeri ise kişinin yeteneklerinin farkında olabilmesidir. Eğer kişi kendi yeteneklerinin farkında değilse bu yeteneklerin geliştirilebilmesi söz konusu bile değildir. Yani yeteneği olsa bile herkes oyuncu olamaz. Diğer yandan;

Oyuncu olabilmek için önce yeteneğiniz olması ve bu yeteneğin farkında olmanız gerekmektedir,

Yeteneğinin farkında olan kişi yetiştirilebilir fakat alacağı eğitime açık olmalıdır,

Kendine güvenmeli ve kendini ifade edebilme yeteneğine sahip olmalıdır,

İyi gözlem yapabilmeli, iyi bir analizci olmalıdır ve aynı zamanda iyi bir dinleyici olmalıdır,

Çalışmaya ve bununla birlikte farklı saatlerde çalışmaya açık olmalıdır, işi sevmelidir,

Duygusal zekası baskın gelmelidir,

Türkçe ve dil bilgisi kurallarına hakim ve diksiyonu düzgün olmalıdır,

Sesini iyi kullanabilmelidir,

Beden dili gelişmiş olmalıdır,

Yabancı dil bilmeli ya da dillere ve şivelere elverişli olmalıdır,

Belirli bilgi ve becerilere hakim olmalıdır,

Çevreye duyarlı, güncel olayları takip eden ve gelişmelere açık olmalıdır,

Ezber yeteneği yüksek olmalıdır, rolünü çalışmalıdır,

Planlı ve programlı olmalıdır,

Ayrıca iyi bir oyuncu olmak istiyorsanız örnek bir vatandaş olmalısınız. Çünkü oyunculuk yalnızca ünlü olmak demek değildir.

Oyunculuk Bölümü Dersleri Nelerdir?

Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından gerçekleştirilen sınavlarda başarılı olan öğrenciler bölüme kabul edilir. Oyunculuk bölümü dersleri şu şekildedir;

Tiyatro Tarihi ve Kuramları,

Oyun İncelenmesi- Antik Yunan ve Roma,

Temel Ses Bilgisi ve Eğitimi,

Alexander Tekniği,

Doğaçlama ve Mimik,

Ses Eğitimi,

Sahne Uygulaması,

Dil Kuralları ve Konuşma Eğitimi,

Salon Dansları,

Koreografi,

Plastik Makyaj,

Uygulama Dramaturjisi,

Fiziksel Tiyatro,

Cumhuriyet Dönemi Türk Tiyatrosu

Oyunculuk Bölümü Dikey Geçiş Bölümleri Nelerdir?

2 yıllık Güzel Sanatlar Tiyatro bölümünden ya da Turizm Animasyonculuğu gibi bölümlerden mezunu olan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı’na girerek Konservatuar Oyunculuk bölümüne geçiş yapabilirler.

Oyunculuk Bölümünün Mezunları Çalışma Alanları Nelerdir?

Güzel Sanatlar Fakültesinin Oyunculuk bölümünden mezun olan kişiler; televizyon, film, radyo, tiyatro, turizm animasyon ve diksiyonuna göre ses sanatçısı ya da sunucu olarak çalışma imkanı bulabilirler.

Ayrıca almış oldukları eğitimlere göre sektörde prodüksiyon aşamalarında çalışabilir, okullarda ya da özel kurslarda drama öğretmenliği yapabilir, tiyatrolarda reji ve moderatör olarak görev alabilirler.

Oyunculuk Bölümü Ne İş Yapar?

Oyunculuğun iş tanımını yapmak gerekirse, birincil görevi oynadığı karaktere hayat verebilmesidir. İzleyenlere etkili bir şekilde bu karakteri yansıtmalıdır. Oyuncunun sergilemiş olduğu performansa göre görev tanımı değişebilir. Bunun yanı sıra;

İzleyiciyi eğlendirmek, bilgilendirmek amacıyla sahne sanatlarının tümüne hakim olarak, konuşma, jest, mimik ve hareketleri ile yaptığı rolü yorumlamak,

Provalar yaparak kendisine verilen rolü en iyi şekilde ezberlemek,

Kendisine gelen eleştirileri hoşgörüyle kabullenerek, kötü eleştiriler söz konusu olduğunda performansını arttırmak,

Oynadığı alanda sadece kendi rolüne değil aynı zamanda senaryodaki karakterlerin birbirleriyle olan ilişkileri hakkında genel analizler yapmak,

Görev aldığı yapımların prodüksiyonun tanınması için prodüksiyonun tanınması özgün ve dikkatli bir şekilde kullanabilmek oyuncunun temel görevleri arasında yer almaktadır.