Oyuncu nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Oyuncu olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Oyunca Türk Dil Kurumunda herhangi bir oyunda oynayan kimse şeklinde tanımlanmıştır. Öğreti de bu anlamda kullanılır.

Oyuncu Nedir?

Oyuncu bir karaktere can veren, bir duyguyu insanlara hissettirmeye çalışan ve aynı zamanda rol yapabilme yeteneği olarak tanımlanan bir meslek grubudur. Bu meslek grubunun genel adı oyunculuk şeklinde belirtilir. Oyuncu her yaşa, her insan tipine, her insan karakterine göre bir iş imkanı olan insan ayırmayan bir meslek biçimidir. Bir oyunu 80 yaşında da oyunculuk mesleği icra edebilir 10 yaşında da bu mesleği icra edebilir.

Her insan tipine uygun oyunculuk da bir rol bulunur. Aynı zamanda sürekli bir gelişme isteyen bir meslek dalıdır. Oyuncular sürekli kendilerini geliştirmek ile mükelleftir. Geliştirmek içinde var olan yeteneğin üstüne biraz daha koymak yani yeni bilgiler edinmek gelişim süreci için olumlu etki yapar. Bu meslek dalı ile ilgili hem teknik hem de teorik olarak bazı bilinmesi gerekenler vardır. Onları tam manasıyla bilip öğrenen oyuncu, bu mesleğe dair yeteneklerinin üstüne koymuş olacaktır.

Oyuncu Ne İş yapar?

Oyuncu herhangi bir dizi, film, tiyatro gibi sahnenin olduğu alanlarda mesleğini icra eder. Oyunun işi rol yapmaktadır. Ona verilen karaktere bürünerek bunu kamera karşısında veya bir topluluk karşısında sergilerler.

Oyuncu Nasıl Olunur?

Oyuncu olmak isteyen kişilerin ilk önce bu mesleğe dair isteklerinin eksiksiz olması gerekir. Çünkü istek ve azim olmadan bu mesleği öğrenmek ve yapabilmek mümkün değildir. Bu mesleğin üniversitelerde mevcut olarak verilmekte olan bir eğitimi vardır. Üniversitelerde bu mesleğe dair bölümler drama ve oyunculuk, radyo sinema ve televizyon bölümlerinden 4 yıllık lisans eğitimi ile bu meslek öğrenilip, sonrasında mesleği icra edebilmek için ajanslara başvurmak gerekir. Ayrıca konservatuarların oyunculuk adında direk bu meslekle ilgilenen bölümü bulunmaktadır.

Konservatuara girebilmek için bir sınava tabi tutulmaktadır. Bu sınavın ismi özel yetenek sınavıdır. Bu sınava girip geçmek bir şart olarak öne koşulmaktadır. Ancak yukarıda da belirtilen şekilde oyunculuk eğitimi tek başına mesleğe geçiş için yeterli değildir. Oyunculuk yeteneğini arttırma yönünde ve geliştirme yönünde çaba göstermek gereklidir.

Oyuncu Olmanın Şartları Nelerdir?

Oyuncu rolünü üstlendiği karakter ile bütünleşmeli ve bu şekilde o karakteri karşıya tam manasıyla geçirmelidir. Oyuncunun iyi bir diksiyona ve hitabet yeteneğine sahip olması gerekir. Aynı zamanda oyunculuk çok fazla ezberi gerektiren bir meslek dalıdır. Bu sebeple oyuncuların ezber kabiliyetinin iyi olması değil ise bunu geliştirmek adına çalışma yapması elzemdir. Oyunculuğun önemli ayrıntılarından biri de ses eğitimi almış olmaktır.

Ses eğitimi alan oyuncuların bu sektörde şansları da artmakta, bu oyunculara rağbet ve ilgi de artmaktadır. Çok fazla bilinen bir durum olmasa da oyuncular çok fazla ve uzun bir çalışma temposuna sahiptirler. Yer aldığı setlerde uzun saatler çalışırlar ve oyunculuk mesleğini icra eden kişinin de dayanıklılığının bu yönde arttırması gerekmektedir. Özellikle kadın oyuncular için bir ayrıntıda fiziksel özelliklerine her zaman dikkat etmek ve bakımlı olmalarıdır. Bu sayede bu sektörde ön plana çıkarlar.

Oyuncun Görevleri Nelerdir?

Oyuncunun görevi oynadığı dizi, film, tiyatro gibi alanlarda kendilerine düşen senaryo kısmına çalışmak ve bu çalıştığı senaryoyu sahne karşısında o role bürünerek izleyicilere sergilemektedir.

Oyuncu İçin İş İmkanları Nelerdir?

Oyuncu için iş imkanları dizi, film, tiyatro gibi sahne olan yerlerde rol alabilirler. Veya bir reklam filminde tanıtım yapabilirler. Oyuncu sahne ile ilgili her alanda iş imkanına sahiptir.

Oyuncu Maaşları Ne Kadardır?

Oyuncuların aldıkları maaşlar rollerinin yetkinliğine göre değişkenlik göstermektedir. Normal bir figüran herhangi bir diyaloğa girmeden bir dizi ya da film de yer alırsa alacağı ücret 100 lira ile sınırlıdır. Eğer diyaloğa girerse bu 200 lirayı bulabilmektedir. Bunun dışında ortalama bir oyuncu yani yan karakter 5000-10.000 arası haftalık maaş almaktadır. Anacak alanında kendini kanıtlamış, herkes tarafından tanınan ve sevilen oyuncular haftalık 20.000 liradan 300.000 liraya kadar çıkmaktadır.