Oyun teorisi nedir ve örnekleri nelerdir? Oyun kuramı ile ilgili örnekler ve bilgiler

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Oyun teorisi Bireylerin toplum içerisindeki rollerini daha iyi anlamak amacıyla kurgulanmasıdır. Oyun teorisi kuramı rol model alınması konusunda ve davranışların yansımaları net olarak görülmektedir.

Oyun Teorisi Nedir?

Oyun teorisi bireylerin kendi kimliklerini keşfetmesi amacıyla profesyonel oyun kurucuların gözetiminde davranışsal sonuca varma karar verme olarak tanımlanmaktadır. Oyun teorisi en az iki katılımcı ile başlamaktadır. Oyunların ortak paydası karşılıklı bağlılık olmasıdır. Oyun başladığından karşılıklı buluşan kişilerin oyun esnasında birbirlerinin nasıl davranması gerektiğini kestirmesi olmaktadır. Bir kişi diğer kişi ile iletişime geçtiğinde diğerinin nasıl bir davranışsal örnek vermesini belirleyecektir.

Oyun teorisinde bir davranışsal eylemi gerçekleştirirken karşısındaki kişinin bu eylem karşısında nasıl tavır alacağını kestirmesi üzerine kurulur. Düşünce eyleme dönüşür etki tepkiye neden olur ortaya çıkan sonuçta sürecin nasıl dengede olacağı konusunu da incelemektedir

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Bir konu hakkında en iyi sonucu alma konusunda Adam Smith' in güzel bir benzetmesi vardır. Bir şeyi elde etmek için gruptaki herkes kendi adına kendi üzerine düşen görevin en iyisini yapmak zorundadır. Fakat atladığı bir konu var o da çevresini unutmasıdır. Bu bağlamda söylemi şöyle toplanabilir. Bir şeyi elde etmek için hem kendi üzerine düşeni hem de çevresine karşı olan görevlerini yerine getirmesi gerektiği olacaktır.

Oyun Teorisi Örnekleri Nelerdir?

İki Soyguncu ele alalım bu örneğe en güzel çekilen film Thelma ve Louis olmuştur. 2 soyguncu soygunu gerçekleştirir. Uzun çabalar sonucu polis tarafından ikisine yakalanır. Thelma ve Louis ikisi de ayrı ayrı hücreye kapatılır sorgularından kesinlikle yan yana getirilmezler. Sorgu esnasında ikisine de aynı sorular yöneltilir. Thelma ve Louis burada stratejilerini birbirlerinden habersiz iyi kurmak zorundalar ve birbirlerine güvenmek zorundalardır. Polis, dikkatlerini dağıtmak amacıyla Thelma ve Louis'i birbirine düşürecek tuzak sorular ve çapraz sorgulamalar yapacaktır.

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Thelma ve Louis burada aynı sorulara aynı yanıtı verirlerse daha az ceza alacaktır. Ancak birinin diğerini beni ele verir mi sorusuyla güvensizliğe düşmesi Thelma ve Louis i çok daha uzun yıllar hapsine mahkum olacaklardır. İki kişinin birbirini iyi tanıması ve biri diğerine göre nasıl davranacağını kestirerek o doğrultuda adım atması oyun teorisinin temelini oluşturmaktadır.

Oyun Kuramı iİe İlgili Örnekler ve Bilgiler

Oyun kuramı genellikle adalet sisteminde oldukça fazla kullanılmaktadır. Özellikle polis merkezlerinden sorgulama esnasında şüphelilerin kendi aralarında kurdukları oyunu bozmak amacıyla çapraz sorgulama gerçekleştirmekte, hatta sorgu esnasında davranışsal psikolojiyi etkilediklerinden dolayı bir psikolog ve beden dili uzmanı da gözetim altındaki şüpheliyi incelemektedir. Beden dili bir insanın aslında ne söylemek istediğini beden hareketleri ile ortaya çıkarmaktadır.

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Karşılıklı iki insanın söylemlerinden bağımsız olarak hareketlerinin de incelenmesi ile birlikte söylediklerinde samimiyeti ispat etmiş olacaklarıdır.

Kişiler konuşmalarından çok davranışsal sonuçları kendilerini ele vermektedir. Davranışsal süreçte kişi kendi otokontrolü dışında bir beden konuşması yapabilir. Oyun kuramlarında söylem ve eylemlerin birbiri ile doğru orantılı olması başarılı iletişime geçmelerine sebep olacaktır. Yaşam kazanmak ve kaybetmekten ibaret olmaktadır. Dolayısıyla oyun kuramı hayatı baz aldığı için temelinden kazanmak ve kaybetmek olgusu mevcuttur. Önemli olan oyun sonuca ulaşana kadar aradaki süreç karar mekanizmasıdır.