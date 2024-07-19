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"OYUN 2024" kayıtları devam ediyor

Güncelleme Tarihi:

#OYUN 2024#Türkiye Zeka Vakfı#Yarışma
OYUN 2024 kayıtları devam ediyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2024 19:07

Türkiye Zeka Vakfının her yaştan katılımcının düşünme ve problem çözme alışkanlıklarını ve yeteneklerini geliştirmeye katkıda bulunmak, zekâ oyunlarına olan ilgiyi artırmak ve katılımlara eğlenceli bir deneyim sunmak amacıyla düzenlenlediği “OYUN 2024”ün kayıtları devam ediyor.

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Yarışma bu sene Logo Yazılım’ın Ana Sponsorluğunda Yamantürk Vakfı’nın destekleriyle gerçekleşiyor. 

Yarışmaya katılmak isteyenler için sınav tarihleri ve kategorileri şu şekilde;

Minikler: 6-7-8 yaş arası

Çocuklar: 9-10-11-12-13 yaş arası

Gençler: 14-15-16-17-18 yaş arası

Yetişkinler: 19-49 yaş arası

Emektarlar: 50 yaş ve üstü

Sınav Tarihleri!

Eleme Sınavı: 31 Temmuz 2024, Çarşamba gününe kadar Türkiye Zeka Vakfı'nın internet adresi  üzerinde devam etmektedir.

Yarı Final Sınavı: 31 Ağustos 2024, Cumartesi günü Türkiye Zeka Vakfı'nın internet adresi üzerinden online olarak yapılacaktır.

Final Sınavı: 19 Ekim 2024, Cumartesi günü Ankara’da yazılı olarak yapılacaktır.

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#OYUN 2024#Türkiye Zeka Vakfı#Yarışma

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