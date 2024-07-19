"OYUN 2024" kayıtları devam ediyor

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Yarışma bu sene Logo Yazılım’ın Ana Sponsorluğunda Yamantürk Vakfı’nın destekleriyle gerçekleşiyor.



Yarışmaya katılmak isteyenler için sınav tarihleri ve kategorileri şu şekilde;



Minikler: 6-7-8 yaş arası



Çocuklar: 9-10-11-12-13 yaş arası



Gençler: 14-15-16-17-18 yaş arası



Yetişkinler: 19-49 yaş arası



Emektarlar: 50 yaş ve üstü



Sınav Tarihleri!



Eleme Sınavı: 31 Temmuz 2024, Çarşamba gününe kadar Türkiye Zeka Vakfı'nın internet adresi üzerinde devam etmektedir.



Yarı Final Sınavı: 31 Ağustos 2024, Cumartesi günü Türkiye Zeka Vakfı'nın internet adresi üzerinden online olarak yapılacaktır.



Final Sınavı: 19 Ekim 2024, Cumartesi günü Ankara’da yazılı olarak yapılacaktır.