"OYUN 2024" kayıtları devam ediyor

Güncelleme Tarihi:
Yarışma bu sene Logo Yazılım’ın Ana Sponsorluğunda Yamantürk Vakfı’nın destekleriyle gerçekleşiyor.
Yarışmaya katılmak isteyenler için sınav tarihleri ve kategorileri şu şekilde;
Minikler: 6-7-8 yaş arası
Çocuklar: 9-10-11-12-13 yaş arası
Gençler: 14-15-16-17-18 yaş arası
Yetişkinler: 19-49 yaş arası
Emektarlar: 50 yaş ve üstü
Sınav Tarihleri!
Eleme Sınavı: 31 Temmuz 2024, Çarşamba gününe kadar Türkiye Zeka Vakfı'nın internet adresi üzerinde devam etmektedir.
Yarı Final Sınavı: 31 Ağustos 2024, Cumartesi günü Türkiye Zeka Vakfı'nın internet adresi üzerinden online olarak yapılacaktır.
Final Sınavı: 19 Ekim 2024, Cumartesi günü Ankara’da yazılı olarak yapılacaktır.