ÖYP’ye bireysel başvuru yapılacak

YÖK’ten yapılan açıklamada, ÖYP’ye ilişkin usul ve esaslara yeni düzenleme maddesi eklendiği belirtildi. Buna göre, 16 Ağustos’tan itibaren ÖYP lisansüstü eğitim yerleştirme işlemleri, araştırma görevlilerinin, devlet yükseköğretim kurumlarının alanlarındaki lisansüstü eğitim programlarına bireysel başvuru yoluyla yapılacak.

Açıklamada, ”Bu Usul ve Esaslar kapsamında, yabancı dil puanı 65 ve üstünde olan araştırma görevlilerinin, bireysel başvuru yaptıkları lisansüstü eğitim programının ALES, yabancı dil ve not ortalaması asgari şartlarını sağlaması halinde, yazılı sınav ve mülakata girmesi şartı aranmaksızın ilgili enstitülerce başvuru kabul edilerek öğrencilikleri başlatılır. Lisansüstü eğitime başlatılan ÖYP araştırma görevlilerinin öğrencilikleri programların kontenjan sınırlamasına tabi tutulmaz” denildi.