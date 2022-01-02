Oylum Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Oylum Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

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Oylum kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Büklüm 2- Katmer 3- Hacim 4- Boyut 5- Derinlik

Oylum Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Bir nesnenin dairevi bir şekilde kesilmiş iç kısmına oylum denir. Bu kelime çukur ve derinlik manasında da kullanılır.

Astronomi biliminde ise oylum, cismin kapladığı yer demektir. Sembolü V olan oylum, sıcaklık ve basınç gibi çevresel etkilere bağlı olarak değişir.

Oylum kelimesi cümle içerisinde yinelenerek ikileme olarak da kullanılır. Örneğin: ''Çiçekler oylum oylum''

Not: Oylum, son yıllarda ülkemizde kız çocuklarına verilen popüler isimler arasında yer alıyor. 2021 verilerine göre Türkiye'de yaklaşık 9 bin kişi Oylum ismini taşımaktadır.

Oylum Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Türk Dil Kurumuna göre Oylum kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

İlk Anlamı: Derinlik, boyut

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İkinci Anlamı: Nesnelerin kapladığı yer

Üçüncü Anlamı: Kısım, parça

Oylum Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

''Maddelerin oylumu bulundukları yere ve ısıya göre değişir.''