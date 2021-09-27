Öyleki Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Öyleki Kelimesinin Doğru Yazımı..

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Öyle kelimesinden türetilmiş diğer sözcükler ve kalıp ifadeler şu şekildedir:

1- Öylece 2- Öylesine 3- Öyle ya da Böyle



Öyleki Nasıl Yazılır?



Türkçede ''ki'' hem bağlaç hem de iyelik eki olarak kullanılır. Bağlaç olarak kullanılan ''ki'' diğer bağlaçlar gibi kelimelerden ayrı yazılır. Bu nedenle öyle ki kelimesinin de bitişik değil ayrı yazılması gerekir.



TDK'ya Göre Öyle ki Kelimesinin Doğru Yazımı



TDK'ya göre Öyle ki sözcüğünün doğru yazımı aşağıdaki gibidir:



ÖYLE Kİ - Doğru

ÖYLEKİ - Yanlış

ÖĞLE Kİ - Yanlış



Örnek Cümle:



''O çok nazik biri öyle ki çevresindeki herkese kibar davranıyor.''