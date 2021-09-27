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Öyleki Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Öyleki Kelimesinin Doğru Yazımı..

#Nasıl Yazılır#Öyleki Nasıl Yazılır#Tdk
Öyleki Nasıl Yazılır Tdkya Göre Öyleki Kelimesinin Doğru Yazımı..

Eski Türkçe bir sözcük olan öyle, 10. yüzyılda literatüre girdi. O sıfatı ve ile bağlacının birleşmesiyle oluşan öyle, onun gibi, ona yakın anlamlarına gelir. Bu sözcük bazı cümlelerde ise ''ki'' bağlacı ile birlikte kullanılır. Genellikle açıklama cümlelerinde kullanılan öyle ki kelimesinin ayrı mı yoksa bitişik mi yazıldığı birçok okur tarafından merak ediliyor. TDK’ya göre Öyleki nasıl yazılır? Öyleki kelimesinin doğru yazımını örnek cümleler ile birlikte derledik.

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Öyle kelimesinden türetilmiş diğer sözcükler ve kalıp ifadeler şu şekildedir:

1- Öylece 2- Öylesine 3- Öyle ya da Böyle

Öyleki Nasıl Yazılır?

Türkçede ''ki'' hem bağlaç hem de iyelik eki olarak kullanılır. Bağlaç olarak kullanılan ''ki'' diğer bağlaçlar gibi kelimelerden ayrı yazılır. Bu nedenle öyle ki kelimesinin de bitişik değil ayrı yazılması gerekir.

TDK'ya Göre Öyle ki Kelimesinin Doğru Yazımı

TDK'ya göre Öyle ki sözcüğünün doğru yazımı aşağıdaki gibidir:

ÖYLE Kİ - Doğru
ÖYLEKİ - Yanlış
ÖĞLE Kİ - Yanlış

Örnek Cümle:

''O çok nazik biri öyle ki çevresindeki herkese kibar davranıyor.''

 

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