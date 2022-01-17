Öyle edat mı bağlaç mı? Hangisi olduğunu nasıl anlarız? (TDK)

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Öyle kelimesi sıklıkla kullanılmakta olan kelimelerden birisi olarak bilinmektedir. Öyle kelimesinin edat olduğunu söylemekte mümkündür.

Öyle Edat mı Bağlaç mı?

Öyle kelimesinin edat olarak kullanıldığı bilinmektedir. Edatlar cümlede kullanıldıklarında bir anlama sahip olmalarına rağmen, tek başlarına kullanıldıklarında bir anlama sahip değildirler.

Hangisi Olduğunu Nasıl Anlarız? (TDK)

Bir cümlede bulunan edat çıkarıldığı zaman cümlenin anlamında bozulma meydana gelir. Ancak cümledeki bağlaç çıkarıldığı zaman cümlenin anlamında bir bozulma oluşmaz. Kullanılan kelimenin edat mı yoksa bağlaç mı olduğunu anlamının en etkili yolu olarak bilinmektedir.