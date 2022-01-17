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Öyle edat mı bağlaç mı? Hangisi olduğunu nasıl anlarız? (TDK)

#Araştırma#Öyle Edat Mı#Öyle Edat Mı Bağlaç Mı
Öyle edat mı bağlaç mı Hangisi olduğunu nasıl anlarız (TDK)

Cümlede kullanılan kelimelerin edat mı yoksa bağlaç mı olduğunu anlamak kimi zaman zorlayıcı olabilmektedir. Sizde bir cümlede gördüğünüz kelimenin edat mı yoksa bağlaç mı olduğunu öğrenmek isteyebilirsiniz. En fazla karıştırılan kelimelerden birisi de öyle kelimesi olarak bilinmektedir. Öyle edat mı bağlaç mı? Hangisi olduğunu nasıl anlarız tüm detayları ile derledik.

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Öyle kelimesi sıklıkla kullanılmakta olan kelimelerden birisi olarak bilinmektedir. Öyle kelimesinin edat olduğunu söylemekte mümkündür.

 Öyle Edat mı Bağlaç mı?

 Öyle kelimesinin edat olarak kullanıldığı bilinmektedir. Edatlar cümlede kullanıldıklarında bir anlama sahip olmalarına rağmen, tek başlarına kullanıldıklarında bir anlama sahip değildirler.

 Hangisi Olduğunu Nasıl Anlarız? (TDK)

 Bir cümlede bulunan edat çıkarıldığı zaman cümlenin anlamında bozulma meydana gelir. Ancak cümledeki bağlaç çıkarıldığı zaman cümlenin anlamında bir bozulma oluşmaz. Kullanılan kelimenin edat mı yoksa bağlaç mı olduğunu anlamının en etkili yolu olarak bilinmektedir.

 

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