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Övünç Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Övünç Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Övünç Ne Demek, Ne Anlama Gelir Övünç Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Mustafa Kemal Atatürk tarafından gerçekleştirilen dil devriminden sonra literatüre birçok yeni kelime girmiştir. O kelimelerden biri olan övünç, kişinin gururlanmasını ve övünmesini sağlayan şey demektir. Bu kelime başka sözcüklerle bir araya getirilerek isim tamlaması olarak da kullanılır. Örneğin: ''Övünç kaynağı'' Övünç ne demek, ne anlama gelir? Övünç kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir örnek kelimeler ve cümlelerle birlikte detaylı olarak derledik.

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 Övünç kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

 1- İftihar 2- Gururlanma 3- Onore Olma 4- Kıvanç 

 Övünç Ne Demek, Ne Anlama Gelir? 

 ''Övmek'' fiilinden türetilmiş olan övünç sözcüğü, 20. yüzyılın ilk yarısında literatüre girdi. Bir kişinin mutlu olmasına, yaptıklarıyla gururlanmasına vesile olan her eylem övünç kaynağı olarak nitelendirilir. Osmanlı döneminde bu kelimenin yerine medar-ı iftihar tamlaması kullanılır. Her iki kelime de övünme sebebi anlamına gelir. 

 Övünç Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir? 

 Türk Dil Kurumuna göre Övünç kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir. 

 İlk Anlamı: Bir kişinin övülmesine ve takdir edilmesine vesile olan başarı

 İkinci Anlamı: İftihar ve gururlanma 

 Övünç Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı 

 1- Oğlumuzun hem yüksek not ortalaması hem de öğretmenlerinin onu takdir etmesi, bizim için apayrı bir övünç kaynağı oldu 

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 2- Olimpiyattan altın madalya ile dönen milli güreşçimiz tüm Türkiye için övünç vesilesi oldu.

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