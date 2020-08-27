Overrated ne demek? İngilizce Overrated kelimesinin Türkçe anlamı nedir?

Overrated kelimesi abartılıyor, abartılmış, değerini hak etmeyen anlamlarına gelmektedir. Dilimize İngilizceden girmiştir.

Overrated Ne Demek?

İngilizce bir kelime olan overrated dilimize de yerleşmeye başladı. Cümle içinde kullanım zamanına göre abartıldı, abartılıyor, abartılmış şekillerinde anlamlarına gelmektedir. Amerikan ve İngiliz aksanlarında farklı şekillerde telaffuz edilir. Türkçede de bir şeyin gereğinden fazla anlatıldığını ifade etmek için kullanılmaktadır. Genel olarak kıymeti abartılan şeylerden bahsederken kullanılır.

Bu kelimenin özellikle sosyal medyada sıklıkla kullanılmaya başlandığı bilinmektedir Genel kabul gören anlamlarının dışında sıfat, isim ve fiil yapısına göre farklı şeyleri ifade etmek için de kullanılmaktadır. Fiil olarak gereğinden fazla değer biçmek, gözünde büyütmek ve fazla değer vermek anlamlarında kullanılmaktadır. Sıfat olarak da abartılmış, abartılı, vasat ve abartılan bir şey şeklinde kullanıldığı bilinmektedir.