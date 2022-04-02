Overlok Nedir, Ne İşe Yarar Ve Nasıl Yapılır? Overlok Makinesi Neden Ve Nasıl Kullanılır

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Ovarlok kelimesi, halı, kilim, kazan gibi ürünlerin alt kısımlarında yaşanan saçaklanmayı gidermek için uygulanan bir işlemdir.

Overlok Nedir?

Ovarlok kelimesi, günümüzde çok sık kullanılan ve hemen hemen her gün sokak arasında geçen araçlardan duyduğumuz kelimeler arasında yer alır. Bu nedenle ovarlok kelimesinin Anlamı pek çok kişi tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor.

Ovarlok, kilim, halı, kıyafet, örgü kazak gibi ürünlerin kenarlarında oluşan saçakların ve püskülleşmiş kumaşların ya da iplik parçalarının kapatılarak düzeltilmesi işlemine verilen bir isimdir. Bu uygulama için özel makineler bulunur. Bu makinelerle işlem yapılır. Eğer ince yapılı bir kumaşsa overlok işlemi elde de yapılabilir.

Ovarlok Ne İşe Yarar ve Nasıl Yapılır?

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Ovarlok işlemi, halı, kilim ve kazaklarda oluşan püsküllenmelerin düzeltilmesi ve kumaşlarda ortaya çıkan saçaklanmaların toparlanmasını sağlar. Giysi ve ince kumaşlar dışında kalan halı ve kilimleri elde dikmek ve onarmak oldukça zordur. Bu nedenle de uygulamanın overlok makinesi ile bir uzman tarafından yapılması önerilir.

İşlem öncesinde ise, halı ya da kilimlerinizin saçak veya püsküllenmesini önleyecek kalınlıkta, halı, kilim kalınlığı ve bunların rengine uygun bir kumaş seçimi yapılır. Ardından da uygun bir dikiş yöntemi kullanılarak halı ve kilimlerinizin kenarları kaplanır. Bu işlem oldukça basit gibi görünse de uzmanlık ve makine gerektirir.

Overlok Makinesi Neden ve Nasıl Kullanılır?

Uzun süre halı ve kilim, giysi kullanımı için overlok işlemi yapılması gerekli bir işlemdir. Aynı zamanda bu işlemi yapan firmalar halı, kilim ya da paspaslarda tadilat işlemleri de yapar. Ürünlerinizde yırtılmalar olduğu zaman da yine overlok işlemi yapan firmalardan kolaylıkla yardım alabilirsiniz.

Ürününüz yeni olsa da eski bir görünüme sahip olur. Yani ürün kendi özelliğini kaybeder ve görüntü bakımından da güzel durmaz. Overlok işlemi yapıldığı zaman ise kumaş yırtılmaz, sökülmez ve çok daha dayanıklı olur. Bu sayede de uzun süre kullanılır duruma gelir. Aynı zamanda üründeki saçaklanmalar ve püskülleşmeler giderilerek daha yeni ve daha güzel bir görünüm ortaya çıkar. Ürün yeni gibi gözükür. Bu nedenle de halı ve kilimleri yenilemek yerine pek çok kişi Overlok yaptırmayı tercih eder.