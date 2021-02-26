Otuz İki Dişten Çıkan Otuz İki Mahalleye Yayılır atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Sırların tutulduğu ve saklandığı yer insanın kalbidir. Sır ancak dostum denilen çok güvenilen bir kişiye anlatılır. Saklanması gereken bir konuyu içimizde tutamayıp başka kişilere anlatıldığı zaman sır olmaktan çıkar.

Otuz İki Dişten Çıkan Otuz İki Mahalleye Yayılır Atasözünün Anlamı

Bir ağızdan çıkan söz, başkalarının ağzına geçer ve her tarafa yayılır. Bir ağızdan çıkan söz herkesin ortak sözü olur. Ağızdan çıkan söz çok çabuk duyulur ve bir anda etraftaki kişiler tarafından konuşulmaya başlar. Kısa ve öz anlamı ile ağızdan çıkan söz çabuk duyulur.

Otuz İki Dişten Çıkan Otuz İki Mahalleye Yayılır Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Bir dostun için önemli olan bir sırrı sakla. Zira Otuz iki dişten çıkan otuz iki mahalleye yayılır.