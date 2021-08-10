Oturum Nasıl Açılır? Bilgisayar Ve Telefonda Oturum Açma İşlemi

Oturum açma işlemlerini başarı ile gerçekleştiren kullanıcılar akıllı tabletlerini, bilgisayarlarını ve cep telefonlarını açarak cihazlarının niteliklerinden kolaylıkla yararlanabilmektedir. Google gibi arama motorlarının sağladığı mail hesapları gibi uygulamalardan faydalanmak için oturum açma için gerekli bilgilerin doğru bir şekilde girilmesi ve kullanıcı mail adresinin yanı sıra kullanıcı şifresinin başka bir deyiş ile parolanın belirlenerek ilgili alana yazılması gerekmektedir. Parolanın asgari olarak istenilen sayıda rakam, harf, büyük harf gibi simgeleri içermesine ise dikkat ve özen gösterilmelidir.

Oturum Nasıl Açılır?

Oturum açmak; kişinin kendine özgü bir kullanıcı hesabı oluşturmasıdır. Bu hesap kullanıcı adı ile uygun bir şifre belirlenmesi ile yapılır. Kullanıcı adı, gerçek ad ya da lakaptan meydana gelir. Sistemde mevcut bulunan bir kullanıcı adının seçilmesi halinde bu kullanıcı adı kabul edilmemektedir. Bir kullanıcı hesabı yalnız bir kere oluşturulabilmektedir.

Bu işlemlerin yapılması akabinde oturum açma gerçekleştirilmektedir. Oturumdan çıkış sonrası yeniden oturum açılmak istendiği zaman aynı kullanıcı adı ve belirlenen şifre ile giriş yapmak yeterli olmaktadır.

Bilgisayar ve Telefonda Oturum Açma İşlemi

Bilgisayarda oturum açarken ilk olarak tercih edilen tarayıcının çerezleri kabul ettiğinden emin olunur. Bunun temel nedeni bazı tarayıcıların değişik sitelerin çerezlerini kabul ya da reddetmesidir. Sayfaların sağ üst bölümünde oturum aç ya da yeni hesap edin bağlantısına tıklanır. Açılan sayfada kullanıcı adı ile şifrenin girilmesi gerekir. Yeni hesap girilirken şifrenin iki kere girilmesi çoğunlukla istenmektedir. E-posta adresinin verilmesi ise isteğe bağlı bırakılmaktadır. Diğer kullanıcılar verilen e-posta adresi üzerinden mesaj gönderebilseler de adresi öğrenmeleri mümkün olmamaktadır.

Bilgisayarlarda oturum açılırken parolayı hatırla seçeneğinin seçilmesi halinde bir daha aynı bilgisayardan oturum açılmak istendiğinde tekrar şifre girişi istenmez. Telefonlarda oturum açma işlemleri ise aynı bilgisayarda oturum açma gibi özellikle belirlenen şifrenin sisteme kaydı ve giriş zamanlarında sisteme otomatik olarak kaydı halinde tekrar şifre yazılmaksızın gerçekleştirilmektedir. Şifre yerine telefonla oturum açma işlemi ile de oturum açılışı yapılabilmektedir. Telefonla oturum açma işleminin etkinleştirilmesi şifrenin unutulması halinde de hesabınıza erişim sağlama yoludur.