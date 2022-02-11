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Ötüken nerede, günümüzde hangi ülkede? Ötüken Türkler için neyi ifade eder?

Ötüken nerede, günümüzde hangi ülkede Ötüken Türkler için neyi ifade eder

Tarihe baktığımız zaman birçok önemli bölgenin olduğu görülmektedir. Bu bölgeler arasında Ötüken'de bulunmaktadır. Birçok tarih kaynağında Ötüken ismi sıklıkla geçmektedir. Özellikle Türkler için Ötüken'in büyük bir önemi olduğu bilinmektedir. Sizler için Ötüken nerede, günümüzde hangi ülkede? Ötüken Türkler için neyi ifade eder tüm detayları ile derledik.

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Ötüken isminin tarih açısından oldukça büyük bir önemi bulunmaktadır. Bu önemden dolayı Ötüken ismi sıklıkla merak edilmektedir. Özellikle tarihe ilgisi olan kişiler bu konuda birçok bilgiyi araştırmaktadırlar. Bunun yanında herkesin Ötüken hakkındaki bilgileri azda olsa bilmeleri faydalı olmaktadır. Çünkü Ötüken'in oldukça ilgi çeken bir yer olduğu bilinmektedir. Tarihi kaynakların çoğunda Ötüken ismi geçmektedir. Günümüzde bu yerin nerede olduğuda çok fazla merak edilmektedir.

Ötüken Nerede, Günümüzde Hangi Ülkede?

Ötüken tarihi açıdan çok büyük bir öneme sahiptir. Bu yerin adı birçok tarihi belge ve kaynakta geçmektedir. Çünkü Ötüken tarihteki birçok Türk devletine başkentlik yapmıştır. Bundan dolayı Ötüken ismi son derece önemli olmayı başarmıştır. Bunun yanında Ötüken'in manevi açıdanda büyük bir önemi olduğu görülmektedir.

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Ötüken'in tarihteki yeri oldukça özeldi. Çünkü bu eşsiz yerin çevresi dağlar ve nehirler ile kapalıydı. Bu durum Ötüken'i başkent olarak kullanan devletlere önemli avantajlar sunmuştur. İnsanlarda doğal olarak bu eşsiz yerin günümüzdeki yerini çok merak etmektedirler. Ötüken'in günümüzdeki yeri ise Orhun Nehri'nde yakın bir konumda bulunmaktadır. Yani Ötüken'in Rusya ve Moğolistan sınırı içerisinde olduğu bilinmektedir.

Ötüken Türkler İçin Neyi İfade Eder?

Ötüken Türkler İçin büyük anlamlar ifade etmektedir. Özellikle ilk olarak Hun Devleti burayı başkent olarak kullanmıştır. Ardından Göktürkler ve Uygurlar'da Ötüken'i başkent olarak tercih etmişlerdir. Bunun nedeni ise Ötüken'in sahip olduğu eşsiz kaynaklar ve konumudur. Zaten bu yeri kullanan uygarlıkların çok büyük uygarlıklar olduğu da dikkat çekmektedir. Hatta Çin'den korunmak adına Ötüken'in son derece iyi bir konumda yer aldığı görülmüştür.

Özellikle Oğuzlar'ın egemen oldukları yıllarda buranın merkez konumunda olduğu dikkat çekmiştir. Birçok önemli karar bu merkezde alınmıştır. Bundan dolayı Ötüken çok stratejik bir konuma sahip olmuştur. Ayrıca Ötüken'in çevresi geniş ormanlarla kaplıydı. Bu ormanlar oldukça gür bir yapıya sahipti. Ötüken'in Göktürkler ve Uygurlar başta olmak üzere birçok devlet tarafından kutsal sayıldığı bilinmektedir. Bu durum Ötüken'i daha önemli bir hale getirmektedir.

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Orta Asya'yı hakimiyet altına almış olan devletlerin Ötüken'i merkez seçmesi gerekmekteydi. Çünkü Ötüken Tanrı'nın dünyaya en yakın olduğu yerde bulunmaktaydı. Bu durum manevi güç almak için gerekli olmaktaydı. Çünkü Ötüken manevi açıdan çok değerli bir yerdi.

 Ötüken, burada yer alan her devlet için büyük bir öneme sahip olmuştur. Çünkü manevi açıdan destek sunan bu yerin stratejik bir önemi bulunmaktaydı. Burada bulunan her devlet bölgede güçlü olmayı başarmıştır. Zaten Ötüken'i başkent olarak kullanan devletlerin ismi tarihte büyük devletler olarak anılmıştır. Kısacası Ötüken'i başkent olarak seçen her devlet önemli bir konumun sahibi olmuştur. Ayrıca Türk Devletleri için merkez olan bu yer dünyanında merkezi olmayı başarmıştır.

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 Türk tarihinin kökenini incelemek ve merak edilen sorulara yanıt bulmak için Ötüken'i ziyaret etmek gerekmektedir. Ötüken'e ulaşmak için öncelikle Moğolistan'a gitmek gerektiği görülmektedir. Buraya ulaşan kişilerin Ötüken'i bulmaları kolay bir hale gelmektedir. Zaten Ötüken'in değeri herkes tarafından bilinmektedir. Bundan dolayı turistik ve tarihi açıdan birçok kişi Ötüken'i ziyaret etmektedir. Özellikle burayı gören kişilerin tarihi daha iyi bir şekilde anladıkları dikkat çekmektedir.

 

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