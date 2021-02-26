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Atasözleri ve Anlamları
Haber Giriş: 26.02.2021 - 23:40 | Son Güncelleme:

Otu Çek Köküne Bak atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

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Otu Çek Köküne Bak atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
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Hangi aileden geldiğiniz günümüzde de hala kimliğimizi belirlemede önemli olmaktadır. Bunu anlatan atasözlerimizden birisi de "Otu çek köküne bak" atasözümüz olmaktadır. Bu atasözünün anlamı ve cümle içerisindeki örnek kullanımına ait detayları derledik.

İnsanların yetiştikleri aileler kişiliklerini oluşturma konusunda son derece etkili olmaktadır. Bunu belirten atasözümüz ise "Otu çek köküne bak" olmaktadır.

 Otu Çek Köküne Bak Atasözünün Anlamı Nedir?

 Atalarımız "Otu çek köküne bak" derken anlatmak istediği bir kişinin davranışları ve kişiliği yetiştiği aile ile alakalı olmaktadır. Daha geniş kapsamda bakarsak ailelerin geldikleri soy da kişiliklerin oluşmasından ana etken olmaktadır. Çünkü aile adabı denilen etken insanların kendilerini inşa etmede en önemli harç maddesi olmaktadır. Atalarımız da bunu çok iyi bildikleri için insanların ne olduğunu anlamak için nasıl bir soydan ve aileden geldiğini bilmesi gerektiğini bizlere hatırlatmaktadır.

 Otu Çek Köküne Bak Atasözünün Örnek Cümle İçerisindeki Kullanımı

 Geçimlerini hırsızlık yaparak gerçekleştiren ailenin küçük çocuğu da hırsızlık yaparken yakalandı. Bu haber bile otu çek köküne bak atasözümüzü kanıtlar niteliktedir.

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