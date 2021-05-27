Ototrof Nedir, Ototrof Olan Canlılar Nelerdir? Ototrof Canlıların Ortak Özellikleri Nelerdir?

İnsanların sıklıkla duyduğu ve pek çok insanın anlamını öğrenmek için çaba gösterdiği bir konu olma niteliği barındırdığından dolayı ototrof nedir sorusu ve bu sorunun benzerlerinin yanıtları son derece büyük bir merakla araştırılmaktadır.

Ototrof Nedir?

Beslenmeleri için gereksinim duydukları besinleri bağımsız olarak kendileri üretebilen canlılara ‘Ototrof Canlılar’ adı verilir. Ototrof olarak adlandırılan canlılar inorganik maddelerden organik madde sentezleme becerisi söz konusu olan organizmalardır. Ototroflar; organik madde sentezi için ihtiyaç duyulan enerjiyi güneşten karşılarlar. Bu türdeki ototrof canlılara besin sentezi için gere duymuş oldukları enerji güneşten karşılandığı için ‘Fotoototrofik Canlıdığı lar’ adı verilmektedir. Fotoototrof canlılara örnek olarak ise bitkileri verilebilmektedir.

Kimi bakteri grupları besin sentezi esnasında ihtiyaç duyulan enerjiyi çeşitli inorganik kimyasal reaksiyonlardan karşılamaktadırlar. Bu türdeki canlılara ise ‘Kemoototrof canlılar’ adı verilmektedir.

Çağımızda binlerce metrelik derinliklere sahip olan denizlerde ve yeraltı çatlaklarında oldukça yüksek sıcaklık ve basınç altında yaşamını sürdürmekte olan kemoototrof bakteri grupları bulunmakta olup ve insanların şaşkınlık yaşamasına sebebiyet vermektedir.

Ototrof Olan Canlılar Nelerdir?

Ototrof canlılar, kendi gelişimleri için gerekli olan besinleri kendisi üretebilme kabiliyetine sahip olan canlılardır. Bu canlılar "Üretici" canlılar olarak yaşamlarını sürdürürler. Ototrof canlıların yapısında klorofil bulunmaktadır. Kendi besinin kendisi üretebilen ototrof canlılara örnek verecek olursa bunlar:

- Çimler

- Çiçekler,

- Çalılar

- Ağaçlar

- Su bakterileri

- Algler

- Yosunlar

- Fitoplanktonlar

- Bazı bakteri türleri

En küçük niteliğe sahip olan yosun türlerinden devasa büyüklüğe sahip olan çeşitli ağaç türlerine kadar uzanan ve yeşil yapraklara sahip nitelikte bulunan tüm bitkiler, fotosentez yaparak yaşamları boyunca ihtiyaç duydukları kendi besinlerini sentezleyerek üretirler. Bitkilerin yanı süre doğada bulunan algler, fitoplankton ve bazı bakteri türleri de fotosentez yapma yoluyla yaşam sürmek için gerek duydukları besinlerini kendileri ürete bilme yeteneğine sahiptirler. Bu yönleriyle ototrof canlılara örnek teşkil etmektedirler. Bu bakımdan dünya üzerine önemli bir varlık süreci oluşturan canlılar olma niteliğine sahiptirler.

Ototrof Canlıların Ortak Özellikleri Nelerdir?

Ototrof canlılar ile alakalı olarak en fazla merak edilmesi söz konusu olan ve araştırmalara konu olan başlıklarından biri de ototrof canlıların ortak özelliklerinin neler olduğu sorusudur. Bu sorunun cevaplanması noktasında önemli katkıyı sağlayacak nitelikteki cevaplardan biri ise hiç şüphesiz verilmiş olan şu yanıt olmaktadır. Canlının gelişimleri ve yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerek duymakta oldukları kendi besinini kendisi üretebilmeleri ototrof canlıların en önemli özelliği olarak karşımıza çıkmaktadır.

Doğadaki ototrof beslenen canlılar da kendi içinde iki bölüme ayrılmaktadır. Bunlar:

1- fotootrof (besin sentezinde ışık enerjisindan yararlanan canlılar)

2- kemoototrof (besin sentezinde kimyasal enerjiden yararlanan canlılar)

Ototrof beslenerek yaşamını ve gelişimini sürdüren canlıların ortak özellikleri şunlardır:

- Tüm canlılar gibi tüm ototrof canlılar boşaltım yapar.

- Tüm ototrof canlılar üreme gerçekleştirirler.

- Bütün ototrof canlılar hareket kabiliyetine sahiptirler.

- Tüm ototrof canlıların en önemli ortak özelliklerinden biri solunum yapmalarıdır.

- Tüm ototrof canlıların ortak özelliklerinden bir diğer büyümektir.

- Bütün ototrof canlıların dikkat çeken ve büyük öneme sahip bir diğer ortak özelliği de gelişme olmaktadır. Tüm canlılık niteliği barındırmakta olan ototrof canlılar sahip oldukları bu ortak özellikleri ile varlıklarını devam ettirmektedirler.