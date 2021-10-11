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Otoprodüktör Hücresi Nedir, Ne İşe Yarar Ve Kullanım Alanları Nelerdir? Otoprodüktör Hücresinin Çalışma Prensibi

#Otoprodüktör#Otoprodüktör Hücresi
Otoprodüktör Hücresi Nedir, Ne İşe Yarar Ve Kullanım Alanları Nelerdir Otoprodüktör Hücresinin Çalışma Prensibi

Organize Sanayi bölgelerinde enerjilerin bir bölümünün karşılanması için tesislerde elektrik enerjisi üretim hatları kurulmaktadır. Bu projeler gün geçtikte daha popüler olmaya başlamıştır. Otoprodüktör hücresi nedir, ne işe yarar ve kullanım alanları nelerdir? Otoprodüktör hücresinin çalışma prensibi nasıldır detayları ile derledik.

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 Kendi elektrik enerjilerini karşılamak için elektrik üretimi yapan tüzel kişiler otoprodüktör olarak isimlendirilmektedir. Otoprodüktör lisansı olan kişiler ihtiyaçlarını karşılamak adına üretim tesisi kurabilmektedir.

 Otoprodüktör Hücresi Nedir?

 Otoprodüktör hücreleri genellikle Güneş santralleri ile hidroelektrik santrallerde kullanılmaktadır. Bu hücreler hidroelektrik, güneş ve rüzgar üretim santrallerinde, santrallerin elektrik şebekesine bağlandığı kısımlarda bulunurlar.

 Otoprodüktör Hücresi yapısında;

1 tane enerji analizörü

1 tane SF6 Gazlı Ayırıcı

3 tane 2A OG Sigorta

1 tane SF6 Gazlı Kesici ya da Vakum Kesici

3 tane Çift Sekonderli Gerilim Trafosu

1 tane Fider Korum Rölesi

3 tane Çift Sekonderli Akım Trafosu

Otoprodüktör Hücresi Ne İşe Yarar ve Kullanım Alanları Nelerdir?

 Elektrik şebekelerinde, şebekenin enerji ihtiyacını sağlayan elektrik üretim santralleri, dağıtım şirketlerinin hattında enerji kesintisi meydana geldiği zaman şebekede adalanma meydana gelmemesi adına şebekeye enerji vermemelidir.

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 Bu sebeple dağıtım şebekesinde enerjinin kesilmesi ile birlikte fider koruma rölesinden alınan sinyal neticesinde otoprodüktör fideri açılmaktadır. Rölenin tekrardan kapama fonksiyonlarının aktif olması halinde enerji tekrar geldiği zaman fider koruma rölesi, kesicinin kapanması için sinyal gönderimini gerçekleştirmektedir. Bu şekilde santralin tekrardan şebekeye bağlanması sağlanmış olmaktadır.

 Rölenin tekrar kapama fonksiyonlarının aktif olmaması halinde operatörün manuel bir şekilde kapatması gerekmektedir. Bu işlemin ardından tekrar şebekeye bağlanmalıdır. Şebekede enerji bulunmaması halinde operatörün enerjiyi kapatması gibi bir durumun yaşanmaması adına hücre üzerine elektriksel kilitleme yapılması çok daha doğru bir işlem olacaktır.

 Fider koruma röleleri vereceği açma ya da kapama komutları için akım ve gerilim trafolarından bilgi almaktadır. Akım ile gerilim trafosunda bulunan 2. sekonderlerin Gerilim, akım, watt gibi bilgileri görebilmesi adına enerji analizörlerine bağlanması gerekmektedir.

 Otoprodüktör Hücresinin Çalışma Prensibi Nasıldır?

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 Arıza ayırma işlemleri, şebekede bir dalgalanma ya da enerjide kesilme olması durumunda endüstriyel tesisin kesicisi arıza ayırma rölesi ile açılır ve enerji kesintisiz bir tüketime yönlendirilir. Şebeke tarafında arıza meydana gelmesi durumunda tesis bu arızaya müdahale edemez. Fakat tesisteki dahili gerilimin dahili gerilimin çökmesinin engellenmesi sağlanmalıdır.

 Tesislerin enerji üretimi açısından yeterli olmaması halinde yük atma işlemi gerçekleştirilmesi ve sistem bu şekilde kararlı hale getirilmelidir. Arıza ayırma işlemi için frekans değişim hızı koruması ile gerilim vektörü atlaması metotları kullanılmaktadır.

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 Frekans değişim hızı koruması ile frekanslarda meydana gelen ani dalga formu değişiklikleri tespit edilmektedir. Tesiste bulunan generatörler şebeke ile birlikte çalışırken, şebekede bir arıza oluşması frekanslarda artmaya ya da azalmaya neden olabilmektedir.

 Aktif güç taleplerinin arzdan daha çok olması durumunda frekansta düşme meydana gelmektedir. Eğer aktif güç talebi arzdan daha az ise o zaman frekansta yükselme meydana gelmektedir.

 Gerilim Vektörü atlamasında otoprodüktör tesislerde meydana gelen şebeke kısmındaki bir arızada toplam güç dengesinin bozulması nedeni ile frekans ile birlikte gerilim vektörü ve generatör arasında da sapma meydana gelmektedir.

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 Otoprodüktör şebeke kesici dalgalanma zamanında açma yapamazsa asenkron çalışma koşulları meydana gelebilmektedir. Bu durum generatör ile generatör milinin zarar görmesine sebep olabilmektedir. Böyle bir durumda otoprodüktör tesiste dahili enerji üretiminin durması sorunu oluşmaktadır. Yalnızca şebeke bağlantısı bulunması nedeni ile tesiste dalgalanma ya da enerji kesintileri oluşabilmektedir. Gerilim vektörü atlaması ile çevirimde yer alan gerilim vektörünün dalga boyları ile açılarının ölçümleri yapılabilmektedir.

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