Otomotiv Mühendisliği Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Otomotiv Mühendisliği, pek çok alanda uzmanlaşmayı gerektiren çok önemli bir mühendislik dalıdır.

Otomotiv Mühendisliği Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Otomotiv Mühendisliği, 4 yıllık bir lisans bölümüdür. Bu bölümden mezun olan kişiler; araçların tasarımı, geliştirilmesi ve araç estetiğinin sağlanması gibi pek çok konuda diğer mühendislerle birlikte çalışır. Otomobil üretimi için mühendislerin belirli bir noktada uzmanlaşmasını gerektirir.

Otomotiv Mühendisliği Nedir?

Otomotiv Mühendisliği, araç tasarımı, üretimi, geliştirme ve güvenlik testlerinin yapılmasını sağlayan uzman kişilerin yetiştirilmesini amaçlayan bir bölümdür. Otomotiv Mühendisliği, aracın pek çok aşamasında yer alacak ve denetim yapacak profesyonel elemanların yetiştirilmesini sağlar.

Otomotiv Mühendisliği Bölümünün Amacı Nedir?

Otomotiv Mühendisliği, aracın teknik performansını, tasarımını ve yazılımını diğer mühendislik dalları ile koordineli çalışarak geliştirmeyi amaçlar. Aynı zamanda emisyon kontrolü, alışkanlıklar mekaniği, aerodinamik ve kontrol mekaniğini de içerir.

Otomotiv Mühendisliği Mezunu Ne İş Yapar?

Otomotiv Mühendisliği mezunları, otomobil üretim, tasarlama ve geliştirme alanlarında faaliyet gösterir. Otomotiv mühendisleri, binek araçların, kamyonların, otomobillerin, motosikletlerin, otobüslerin ve diğer pek çok aracın geliştirilmesi için çalışır. Otomotiv mühendisleri çalışmalarının sonucunu olumlu ya da olumsuz olarak somut bir şekilde görür. Çünkü yaptıkları her hata ya da yanlış diğer akşamlara da etki eder.

Otomotiv Mühendisliği Kaç Yıllıktır?

Otomotiv Mühendisliği, 4 yıllık bir lisans bölümüdür. Bu eğitim sayesinde öğrenciler teknik ve mesleki bilgiler edinirken aynı zamanda genel yetenek ve genel kültür derslerinden de sorumlu olur. Son zamanlarda en dikkat çeken bölümler arasında yer alan bu bölümden mezun olan kişiler ilerde kariyerde ilerleme, önemli şirketlerde ve pozisyonlarda çalışma imkanı bulabilirler.

Otomotiv Mühendisliği Okumak için Ne Gereklidir?

Otomotiv Mühendisliği okumak için TYT, AYT ve YKS sınavlarına girerek sınırlı kontrnjana yerleşebilmek yeterli puanı almanız gerekir. Bu bölüme yerleşecek kişilerin sayısal ile arasının iyi olması gerekir. Bu bölümde okumak isteyen kişilerin, detaylara önem vermesi ve takım çalışmasına yatkın olması gerekir.

Otomotiv Mühendisliği Öğretimi İngilizce midir?

Otomotiv Mühendisliği öğretimi, Türkçe verilir. Fakat bazı üniversitelerde öğrencilerin İngilizceye hakim olması, yurt dışı firmaları ile çalışmakta zorlanmaması için meslekle ilgili İngilizce terimleri öğrenmesi sağlanır.

Otomotiv Mühendisliği Hangi Puan Türü ile Öğrenci Alıyor?

Otomotiv Mühendisliği bölümünde okumak isteyen kişilerin TYT sınavına girerek sayısal puan türünden yeterli puan alınması gerekir. Bu kişilerin meslekte ilerleyebilmeli için çağdaş, yenilikçi ve teknolojiyi yakından takip eden kişiler olması gerekir.

Otomotiv Mühendisliği Bölümü Dersleri Nelerdir?

Otomobil dinamikleri

Dizel motor teorisi

Otomotiv elektroniği

Motor parçaları

Aktarma organları dinamiği

Alternatif enerji kaynakları

Yakıt pili sistemleri

Enerji ve çevre

Gürültü ve titreşim

Malzemeler

Tasarım ve imalat

Güç aktarım

Dinamikler ve kontrol

Ergonomi

Elektronik ve bilgisayar yazılımı

Otomotiv Mühendisliği Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?

Otomotiv Mühendisliği bölümünden mezun olan kişiler, çeşitli binek araçların geliştirilmesi ile incelenir. Otomotiv mühendislerinin görevleri;

Araç ve bileşenlerinin tasarlanması, araştırılması, üretilmesi ve geliştirilmesini sağlar.

Tasarım şartnamelerinin hazırlanması ve maliyet tahminleri yapar.

Planlanan projenin güvenlik, enerji, çevre ve diğer yönlerinin incelenmesini yapar.

Çizim ve plan hazırlar.

Teknik personeli denetler.

Ürün arızalarını araştırır.

Teknik verilerin rapor haline getirilip rapor olarak sunulması ve yorumlanmasını yapar.

Diğer mühendisliklerle koordineli çalışır.

Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Otomobil Mühendisliği mezunları, çeşitli sektörlere yayılmış firmalarda görev alabilirler.

Araştırma Kurumları

Araç Tasarım Firmaları

Petrol ve Yakıt Firmaları

Malzeme Tedarikçileri

Lastik Firmaları

THY

TÜVASAŞ

TÜLOMSAŞ

DSİ

TCDD

MKEK

Araç fabrikaları

Otomotiv Mühendisliği Çalışma Alanları Nelerdir?

Otomotiv mühendisleri, çeşitli alanlarda kamu kurumlarında, fabrikalarda ve özel sektörde çalışma imkanı bulur. Otomotiv mühendisleri, kara taşıtlarının yazılımını, tasarımını ve performansını gerçekleştirmek için çalışmalar yapar.

Otomotiv Mühendisliği Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Atılım Üniversitesi - Otomotiv Mühendisliği Bölümü

Pamukkale Üniversitesi - Otomotiv Mühendisliği Bölümü

Gazi Üniversitesi - Otomotiv Mühendisliği Bölümü

İstanbul Okan Üniversitesi - Otomotiv Mühendisliği

Bursa Uludağ Üniversitesi - Otomotiv Mühendisliği Bölümü

Kocaeli Üniversitesi - Otomotiv Mühendisliği Bölümü