Otomatik Vites Araba Nasıl Kullanılır Ve Çalıştırılır? Otomatik Vites Araba Kullanırken Dikkat Edilecekler

Otomatik vitese sahip olan bir aracın vites yapısı oldukça farklıdır. Bir otomatik şanzıman içerisinde 3 ile 4 veya 5 ileri ya da 7 ileri vites bulunmaktadır. Bu vitesler ise P-R-N-D harfleri ile ifade edilmektedir.

Otomatik Vitesli Araba Nedir?

Günümüzde rahat bir şekilde taşıt kullanmak isteyen bütün sürücüler otomatik vitesli araçları tercih etmektedir. Otomatik vitesin manası, vitesin kullanıcının iradenize gerek olmaksızın otomatik şekilde değiştirilmesi biçiminde açıklanabilir. Otomatik vitesli olan bir taşıtta yalnızca iki tane pedal bulunmaktadır.

Otomatik Vitesi Araba Kullanırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?

Otomatik vitese sahip olan bir araç kullanırken dikkat edilmesi gereken pek çok nokta mevcuttur. Bu noktalar şu şekilde sıralanabilir:

Otomatik vitesli olan sürüşün tek farkı genel olarak bakıldığında vitesin debriyaj aracılığı ile değişmemesidir. Otomatik vitese sahip olan araçlarda vites değiştirme sırasında fren pedalı kullanılmaktadır.

Otomatik vitesli olan araçlarda P-R-N-D-3-2-1 gibi simgeler bulunmaktadır. Bu simgeleri ideal konumlarda kullanmak, motordan alınacak olanı verimi daha fazla artırmaktadır.

P sembolü, park modun ifade etmektedir. Aracın uygun bir alana park edilmesinden sonra muhakkak bu konuma getirmek gerekmektedir. Bu işlem, taşıtın tekerleklerinin kilitlenmesine yardımcı olur ve aracın hareket etmesini önler.

Aracı P harfine getirmeden önce tamamı ile durulmuş olduğundan emin olmak gerekmektedir.

R sembolü geri vites modunu ifade etmektedir. Aracın bütünüyle durmasının ardından vitesi R sembolüne getirerek araç geri vitese takılmış olacaktır.

N sembolü manuel araçlarda yer alan boşa almaya karşılık gelmektedir. Küçük duraklamalarda bu sembol kullanılabilmektedir.

Otomatik Vitesli Araba Kullanırken Hangi Aşamalar Takip Edilir?

Otomatik vitesli araba kullanırken takip edilmesi gereken belirli aşamalar bulunmaktadır. Bu aşamalar şu şekilde ifade edilmektedir:

Hazırlık aşaması

Kalkış aşaması

Sürüş sırasında dikkat edilecek kurallar

Geri gitmek ve geri manevra yapabilmek için gerekli olan kurallar

U dönüşü yapabilmek

Durmak ve durma kurallarını yerine getirmek

Aracı emniyete almak ve aracı bırakmadan önce yapılması gereken işlemler

Bu işlemlerin takip edilmesi ve bu kuralların bilinmesi ile birlikte dikkatli bir şekilde araba kullanabilmek mümkün olmaktadır.