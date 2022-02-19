Otomat nedir, ne işe yarar? Otomatlar nasıl çalışır?

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Oto kelimesinden türetilen birçok kelime farklı alanlarda terim anlamında kullanılır. Bu kelimelerden en bilinenleri şu şekilde sıralanabilir: 1- Otonom Sinir Sistemi 2- Otokrasi 3- Otomobil 4- Otobiyografi 5 Otokontrol 6- Ototrof 7- Otobüs 8- Otostop 9- Otodidaktik 10- Otomasyon

Otomat Nedir?

Yaklaşık 15 asırdır kullanılmakta olan otomat kelimesinin sözlük anlamı kendi kendine hareket eden makinedir. Her otomatın çalışma prensibi farklıdır. Satış otomatı takip sistemi gibi karmaşık bir yapıya sahip olan otomatlarda ise birden fazla yazılım yüklenir. Bu sistemler yüklenen yazımlara göre çalışır.

Hem ülkemizde hem de dünya genelinde en çok kullanılan otomat çeşitleri şu şekilde sıralanabilir: 1- Hediyelik eşya otomatları 2- Oyuncak otomatları 3- Sıcak - soğuk içecek otomatları

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Otomatlar Ne İşe Yarar?

Otomatlar iş yükünü hafifletmek için üretilmiş mekanik ve elektrikli cihazlardır. Bu cihazlar insanların yapabileceği birçok şeyi yaptığı için zaman ve enerji tasarrufu sağlar. Örneğin büfelerde ve marketlerde kullanılan çay ve kahve otomatları, sadece 1 dakikada istenilen içeceği hazırlayıp servis eder. Bu ise hem market sahipleri hem de müşteriler için oldukça pratiktir.

Apartmanlarda kullanılan otomatlar ise enerji tasarrufu sağlar. Sese ve harekete karşı duyarlı olan otomatlar, kendi kendine açılıp kapanır. Öncesinde birçok apartmanda, evlerde kullanılan ışıklar kullanılıyordu. Apartman sakinlerinin ışığı kapamayı unutması ise elektrik faturasının çok fazla gelmesine neden oluyordu.

1950'li yılların ortalarından itibaren kullanım oranı artan ışık sensörleri ve otomatları hem pratik hem de ekonomik olduğu için tercih edilmektedir.

Otomatlar Nasıl Çalışır?

Kola, gazoz gibi soğuk içeceklerin bulunduğu otomatların haznesinde, bu içeceklerin soğuk kalmasını sağlayan bir buzdolabı vardır. İçine bozuk para atıldığında seçilen içecek eğimli kısımdan aşağı düşer. Otomatların en alt kısmındaki kapaktan seçilen içecek alınır.