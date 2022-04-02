Otomat Nedir, Ne Anlama Gelir? Otomat Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

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Otomat kelimesi iş yerlerinde çok fazla kullanılan bir kelimedir. Otomat kelimesinin neyi ifade ettiği oldukça açıktır. Otomat kelimesi TDK'ya göre, canlı varlıkların yapacağı bir takım işleri yapan elektrikli araçlara verilen isimdir.

Otomat Nedir, Ne Anlama Gelir?

Teknoloji alanında makineler için kullanılan birçok farklı terim bulunuyor. Kullanılan terimler gündelik hayatta çok görülebiliyor. Bireyler gördükleri teknolojik terimlerin doğru anlamlarını bilmek istiyor. Anlam araştırması yapan her birey, otomat sözcüğünün doğru anlamını bilmek istiyor. Anlamlarını araştıranlar otomat kelimesinin sahip olduğu anlamı inceleyebiliyor. Günümüzde kullanılan otomat kelimesi, canlı varlıkların yapabileceği işlerin bir kısmını yapan mekanik araçlar anlamındadır.

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Otomat Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

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