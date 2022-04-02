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Otomat Nedir, Ne Anlama Gelir? Otomat Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Otomat Nedir, Ne Anlama Gelir Otomat Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Bireylerin araştırarak bilgi edinmek istediği birkaç kelime bulunuyor. Yabancı bir kelime olan otomat sözcüğü oldukça araştırılan bir kelimedir. Bireyler otomat kelimesinin ne anlama sahip olduğunu öğrenmek istiyor. TDK'da araştırma yapan herkes, otomat kelimesinin tüm anlamlarını doğru olarak kısa sürede bulmak istiyor. Otomat nedir, ne anlama gelir? Otomat kelimesinin TDK sözlük anlamıyla ilgili tüm detayları derledik.

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 Otomat kelimesi iş yerlerinde çok fazla kullanılan bir kelimedir. Otomat kelimesinin neyi ifade ettiği oldukça açıktır. Otomat kelimesi TDK'ya göre, canlı varlıkların yapacağı bir takım işleri yapan elektrikli araçlara verilen isimdir. 

 Otomat Nedir, Ne Anlama Gelir? 

 Teknoloji alanında makineler için kullanılan birçok farklı terim bulunuyor. Kullanılan terimler gündelik hayatta çok görülebiliyor. Bireyler gördükleri teknolojik terimlerin doğru anlamlarını bilmek istiyor. Anlam araştırması yapan her birey, otomat sözcüğünün doğru anlamını bilmek istiyor. Anlamlarını araştıranlar otomat kelimesinin sahip olduğu anlamı inceleyebiliyor. Günümüzde kullanılan otomat kelimesi, canlı varlıkların yapabileceği işlerin bir kısmını yapan mekanik araçlar anlamındadır. 

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 Otomat Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı 

 Sözcük türlerinin anlam bakımından neyi ifade ettiği araştırılan bilgiler arasındadır. Bireyler ilgilerini çeken otomat kelimesini sözlük anlamını da öğrenmek istiyor. TDK'da araştırılan otomat kelimesinin tüm anlamları kapsamlı olarak inceleniyor. Bireyler merak edilen otomat kelimesinin doğru anlamlarını TDK'dan öğrenmek istiyor. Otomat sözcüğü TDK'ya göre, hava gazı ocaklı cihaz anlamına da sahiptir.

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