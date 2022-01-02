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Otomat Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Otomat Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Otomat Ne Demek, Ne Anlama Gelir Otomat Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Birçok farklı sektörde kullanılan otomat kelimesi dilimize Yunancadan geçmiştir. Oto ve mat kelimelerinden oluşan otomat, birleşik bir isimdir. Oto, kelimesi kendiliğinden, tek başına anlamına gelirken mat, hem irade hem de hareket demektir. Gerekli yazılımlar yüklendikten sonra kendiliğinden çalışan tüm sistemler ve cihazlar otomat olarak tanımlanır. Otomat ne demek, ne anlama gelir? Otomat TDK sözlük anlamı nedir tüm detayları ile sizler için derledik.

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Oto kelimesinden türetilmiş olan birçok sözcük hem Türkçede hem de diğer Avrupa dillerinde kullanılmaktadır. Bu kelimelerden en bilinenleri şu şekilde sıralanabilir: 1- Otomobil 2- Otonom 3- Otomatik 4- Otokontrol 5- Otokritik

 6- Otokrasi 7- Otobiyografi 8- Otolit 9- Otorite 10- Otomasyon 

 Otomat Ne Demek, Ne Anlama Gelir? 

 Başta elektronik ve inşaat olmak üzere birçok farklı sektörde kullanılan otomat kelimesi, ağır ve zor işleri insanlara göre daha hızlı bir şekilde yapan cihazlara verilen ortak addır. Kahve ve çay makineleri, otomatlara örnek olarak gösterilebilir. 

 Bunun dışında binalarda ısıyı ve hareketi algılayan elektrik sistemlerine otomat denir. Işık sensörleri otomatik olduğu için her otuz saniyede ya da dakikada bir kendiliğinden söner. 

 Otomat TDK Sözlük Anlamı Nedir? 

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 TDK'ya göre belli başlı yazılımlarla ve teknoloji desteğiyle çalışan tüm sistemlere otomat denir. 

 Otomat Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı 

 ''Apartmanın otomatları bozulduğu için merdivenleri çıkmakta güçlük çekiyoruz.''

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