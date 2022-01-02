Otomat Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Otomat Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

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Oto kelimesinden türetilmiş olan birçok sözcük hem Türkçede hem de diğer Avrupa dillerinde kullanılmaktadır. Bu kelimelerden en bilinenleri şu şekilde sıralanabilir: 1- Otomobil 2- Otonom 3- Otomatik 4- Otokontrol 5- Otokritik

6- Otokrasi 7- Otobiyografi 8- Otolit 9- Otorite 10- Otomasyon

Otomat Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Başta elektronik ve inşaat olmak üzere birçok farklı sektörde kullanılan otomat kelimesi, ağır ve zor işleri insanlara göre daha hızlı bir şekilde yapan cihazlara verilen ortak addır. Kahve ve çay makineleri, otomatlara örnek olarak gösterilebilir.

Bunun dışında binalarda ısıyı ve hareketi algılayan elektrik sistemlerine otomat denir. Işık sensörleri otomatik olduğu için her otuz saniyede ya da dakikada bir kendiliğinden söner.

Otomat TDK Sözlük Anlamı Nedir?

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TDK'ya göre belli başlı yazılımlarla ve teknoloji desteğiyle çalışan tüm sistemlere otomat denir.

Otomat Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

''Apartmanın otomatları bozulduğu için merdivenleri çıkmakta güçlük çekiyoruz.''